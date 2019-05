Acheter des abricots directement au producteur pourrait devenir impossible

publié le 14/05/2019 à 20:30

Si lors de vos vacances ou de week-end à la campagne vous aviez l'habitude d'acheter vos abricots directement chez le producteur, cela pourrait désormais être impossible. C'est en tout cas ce qu'affirme la Confédération paysanne mardi 14 mai, pointant du doigt une norme trop coûteuse pour être appliquée par les agriculteurs.



Alors que la saison de l'abricot est sur le point de débuter dans les campagnes françaises, Interfel (interprofession) a voté mardi une norme qui impose à la vente directe d'abricots "les règles de calibrage et d'emballage actuellement en vigueur pour les détaillants", affirme la Confédération Paysanne.

Cette norme suppose pour les paysans "de s'équiper en matériel de calibrage coûteux et de sceller tous les abricots à confiture dans des emballages fermés", dénonce le syndicat agricole dans un communiqué.

Des producteurs qui peinent à se rémunérer

"Ces dispositions constituent une attaque contre la vente directe, véritable îlot de survie pour de nombreux producteurs qui tentent d'échapper au marasme des circuits longs. Elles vont en effet entraîner une augmentation du temps de travail et des investissements supplémentaires inutiles", déplore la Confédération paysanne.



"Pour l'année qui se dessine, il y a eu peu de gel", explique André Bouchut, représentant de la Confédération paysanne à Interfel, lequel "ne serait pas surpris que les prix restent très bas" et peinent à rémunérer les producteurs, comme l'an dernier. "Si rien n'est fait, on va aller vers un déséquilibre énorme en abricots. Dans la Drôme, on va arracher des abricotiers. Tout ce qu'on arrache, c'est replanté en Espagne", craint-il.



Interfel n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter ces informations. La Confédération paysanne a également pointé du doigt les autres syndicats agricoles, "pourtant prompts à dénoncer 'le poids des normes'", qui ont, selon elle, voté la mesure incriminée.