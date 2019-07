Abricots, Pêches, Prunes: achetez vos fruits mûrs !

publié le 11/07/2019 à 15:43

Ils sont peu caloriques, et sont d'excellentes alternatives aux coupe-faim de type barres chocolatées. En bref, les fruits d'été vous aideront à garder la ligne, un argument de poids pour vous convaincre de ne pas oublier votre nectarine sur la plage...

Pour les abricots. Achetez-les bien mûrs car une fois cueillis les abricots ne mûrissent plus. Plutôt qu'à sa couleur fiez-vous à son odeur très parfumée et à sa souplesse au toucher. Ce sont des fruits fragiles ils doivent être mangés assez vite conservez-les dans un endroit frais mais évitez le réfrigérateur car il lui fait perdre sa saveur.

L’abricot est l’un des fruits les plus intéressants en phytothérapie. Ses vertus sont multiples. Il contient du phosphore et du magnésium, qui nourrissent les cellules du cerveau. C’est un tonifiant intellectuel reconnu depuis longtemps. Il fortifie le sang, favorise la multiplication des globules rouges. L’abricot est donc un atout pour combattre l’anémie. Il est riche en bêta-carotènes qui sont transformés en vitamine A par l’organisme.

On croit souvent que les nectarines et les brugnons résultent d'un croisement entre une pêche et une prune. En réalité, les trois fruits se récoltent sur le même arbre, Prunus persica (« pomme de Perse ») qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, est originaire de Chine. Ce sont des mutations survenues au cours du 16ème siècle qui ont donné des caractéristiques différentes à chaque fruits.



Si la pêche est reconnaissable à sa peau duveteuse, les brugnons et nectarines sont plus difficiles à différencier. La nectarine est réputée plus ferme que le brugnon avec un noyau qui se détache plus facilement. Celui de la pêche et du brugnon ont tendance à attacher à la chair. Mais ce n'est pas une généralité. La différence entre brugnon et nectarine est d'ailleurs tellement ténue que les deux sont couramment commercialisés sous l'appellation nectarine, jugée plus vendeuse.





