publié le 19/05/2019 à 20:16

Moteur... Action ! En plein festival de Cannes, le cinéma est logiquement à l'honneur mais aussi les voitures. Il faut dire que certains véhicules sont devenus mythiques grâce à leur apparition dans des films ou série.



Il y a notamment l'Aston Martin de James Bond, la Ford Mustang de Steve McQueen, la Ford Gran Torino de Starsky & Hutch, la Pontiac Firebird de K2000 sans oublier la Ferrari 308 GTS de Magnum... Loin d'atteindre le même niveau qu'aux États-Unis, où cette mécanique publicitaire peut représenter jusqu'à 30% du budget total d'un film, la présence de marques à l'écran, en échange d'argent, rapporterait en France jusqu'à 5% du montant total investi pour produire une œuvre.

Mais avant d'être à l'écran, les voitures sont également présentes au bas des marches cannoises. C'est le cas de Renault, partenaire du Festival depuis 36 ans. Au total, pas moins de 300 véhicules sont présents avec des Talisman, des Espace mais aussi des Zoé, pour respecter l'environnement.

60 millions de retombées

Il faut dire que plus de 20.000 déplacements sont prévus pendant cette quinzaine afin de transporter les stars du monde entier jusqu'au célèbre tapis rouge. Une présence en bas des marches qui représente un coût important pour la célèbre marque au losange. Si le ticket d’entrée des partenaires se situent environ à 100.000 euros, Renault dépense environ 300.000 euros pour le Festival.



Une somme rondelette mais, malgré tout, largement inférieure aux retombées économiques. "C'est le premier Festival au monde, on a la chance d'avoir toutes nos voitures (...) C'est exceptionnel, on a calculé environ 60 millions d'euros de retombées dans le monde", confie Claude Hugot, le directeur des relations publiques de la marque.