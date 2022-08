Voiture : comment se protéger de la chaleur ?

Face au troisième épisode de canicule de notre été, les trajets en voiture peuvent être source de stress mais également de danger. Heureusement, il existe des comportements qui peuvent vous faciliter vos trajets.

Les comportements à adopter sont, pour la majorité, ceux que vous appliquez chez vous pour lutter contre la chaleur. Hydratez-vous bien, en évitant les boissons à fortes teneurs en caféine ou trop sucrées. Il est très important de surveiller vos proches, notamment les enfants et les personnes fragiles. La chaleur ou la déshydratation sont vite arrivées.

Les bébés et les jeunes enfants sont les premières victimes en cas de forte chaleur. Leur température corporelle peut augmenter cinq fois plus vite que celle d'un adulte. De plus, ils ont du mal à réguler la température de leur organisme grâce à la transpiration, leur réserve d'eau étant plus faible.



Quelques astuces pour prendre le volant

Évidemment, nous avons tous vécu ce moment où, en entrant dans son véhicule, la chaleur nous frappe. Afin d'éviter de prendre le volant sous des températures trop élevées, préférez les places à l'ombre et l'utilisation d'un pare-soleil qui est un outil très pratique s'il est placé sur toutes les vitres. Il est également possible d'accrocher des draps ou des tissus sur vos fenêtres, par l'intérieur, pour réduire la température de l'habitacle.



Petit rappel important, attendre quelques minutes avant d'allumer la climatisation vous permets d'économiser du carburant. Effectivement, une clim' mal réglée ou trop forte peut augmenter votre consommation de carburant de 20%. Évitez également de la régler au maximum, 5 degrés de différence avec l'air extérieur est recommandé.

