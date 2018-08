publié le 01/08/2018 à 20:00

L'hôpital Saint-Antoine est en surchauffe. Les températures caniculaires qui se sont abattues sur l'ensemble de la France depuis le mois de juillet n'épargnent pas le personnel et les patients de l'hôpital public parisien. Certains services de l'établissement possèdent un système de climatisation qui ne fonctionne plus et les températures peuvent atteindre plus de 30 degrés par endroits.



Pour Julie, membre du personnel de l'hôpital, "c'est à la limite du supportable", a-t-elle témoigné au micro de RTL. Les températures grimpent jusqu'à 36 degrés pendant l'après-midi, dans le box où elle travaille. Dans son service, la climatisation est en panne depuis six ans et n'a jamais été changée. Une situation difficilement supportable qui a provoqué le malaise d'une infirmière du service d'ophtalmologie, fin juillet.

"C'est de la maltraitance", selon Régine Linard, déléguée syndicale à la CGT. Elle dénonce des conditions de soins "inadmissibles" pour les patients. Elle ajoute : "Je porte une accusation grave vis-à-vis de la direction de l'APHP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, NDLR)" et pointe du doigt un manque de réaction pour des motifs économiques.