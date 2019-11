publié le 20/11/2019 à 00:57

Le nombre de cas augmente chaque année. La tuberculose a été diagnostiquée chez un élève de grande section dans une école de maternelle de Valenton a indiqué mardi 19 novembre Le Parisien. Depuis lundi, un dépistage de masse est effectué dans l'établissement.

Actuellement l'élève ne se rend plus à l'école pour être soigné. L'école a averti les parents la semaine dernière par courrier et lors d'une réunion d'information. L'école a été équipée d'appareils de radiographie. Ainsi, le personnel médical réalise sur place des clichés du thorax de chaque enfant et procèdent à des tests tuberculiniques pour détecter la maladie.

En ce qui concerne les autres écoles, la mairie affirme que "le protocole de dépistage est très rôdé. L'organisme qui s'en charge intervient en moyenne dans une école par mois pour le Val-de-Marne". Les cas de tuberculose ne font qu'augmenter en Île-de-France. Le Val-de-Marne est le deuxième département le plus touché, derrière la Seine-Saint-Denis. En 2017, on recense 1.927 cas.