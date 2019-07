publié le 08/07/2019 à 20:25

Un appareil respiratoire, ressemblant à un éthylotest, permet de détecter pas moins de 400 maladies parmi lesquelles la tuberculose, Ebola, et plusieurs formes de cancer. Cette nouvelle technologie issue du Royaume-Uni va bientôt rentrer en période d'essai l'automne prochain.

Ces premiers tests impliqueront des centaines de patients. Ils dérouleront en partie au Royaume-Uni dans deux hôpitaux du National Health Service (NHS), l'autre partie dans deux hôpitaux aux États-Unis.

L'utilisateur de l'appareil souffle dedans pendant environ deux minutes, puis l’intelligence artificielle fait son travail et révèle de quelle maladie souffre l'individu.

La particularité de ce test respiratoire se trouve dans les "nanoparticules". L'appareil détecte les produits chimiques contenus dans le souffle. Le docteur Glyn Hiatt-Gipson, du groupe Ancon Medical Inc responsable de ce projet, affirme que cet appareil est "encore plus sensible que le nez d'un chien".

Cette innovation, toujours au stade de prototype, pourrait révolutionner le traitement du cancer. Une maladie qui touche de plus en plus de Français, et de femmes surtout. Pour rappel, détecter un cancer le plus tôt possible augmente les chances de le soigner.