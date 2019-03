Une Écossaise n’a jamais ressenti la douleur et passionne les scientifiques

publié le 30/03/2019 à 04:30

Jo Cameron, une Écossaise de 71, n'a jamais ressenti ni douleurs, ni stress. Et comme l'explique Le Courrier International via des médias comme le Times, c'est grâce (ou à cause) d'un ADN très particulier.



Elle est porteuse d’une mutation génétique rare qui intéresse particulièrement les scientifiques. Ils voient dans cet ADN une opportunité pour de possibles avancées. Cela "relance l’espoir de trouver de nouveaux traitements contre la douleur chronique, qui touche des millions d’individus dans le monde", est-il notamment expliqué dans le Guardian.

Si le cas de Jo Cameron est rare, elle n'est pas la seule à posséder cette ADN. Outre la douleur physique, elle ne ressent aucun mal d'un point de vue psychique non plus. Elle affirme n’avoir jamais été stressée ou anxieuse et la peur lui est aussi tout à fait étrangère.