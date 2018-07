publié le 28/03/2017 à 23:03

Des résultats "en quelques heures". C'est la promesse, selon les inventeurs du produit, qu'offre le nouveau test sanguin mis au point par des chercheurs américains de l'Université d'Arizona.



L'innovation du test vient de sa capacité, inédite, à mesurer la gravité de cette infection pulmonaire en détectant deux protéines dans le sang (CFP-10 et ESAT-6) que la bactérie responsable de la tuberculose libère seulement dans la phase active de la maladie.

En outre, le test permet de détecter la tuberculose dans environ 92% des cas chez des patients qui sont ou non co-infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), responsable du sida. Or dans ce dernier cas, les techniques de dépistage actuellement utilisées peuvent être plus complexes.

Un des inventeurs, Tony Hu, souligne que "les tests aujourd'hui sur le marché qui consistent en des cultures de sang, des analyses des expectorations, une biopsie des poumons ou encore des ponctions lombaires, sont les seules manières de diagnostiquer la tuberculose" et qu'ils "peuvent produire des faux négatifs et prennent plusieurs jours voire des semaines pour obtenir les résultats".



Si le coût de ce nouveau test n'a pas encore été déterminé et qu'il n'est toujours pas commercialisé, ses inventeurs estiment qu'il "surpasse tous ceux qui sont actuellement sur le marché et ne prend que quelques heures pour produire des résultats".