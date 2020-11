et Marie-Pierre Haddad

Face à une colère qui montait dans les établissements scolaires sur un protocole sanitaire jugé insuffisant, le ministère de l'Éducation nationale l'a renforcé en instaurant un minimum de 50% d'enseignement "en présentiel" pour chaque lycéen. Une mesure destinée à diminuer la promiscuité, via un accueil en demi-groupes, par niveau et en recourant au "travail à distance".

Les infirmières scolaires doivent-elles pratiquer des tests dans les lycées ? "Absolument (...) Je demande à l'Éducation nationale de mettre en place très rapidement un protocole. Nous avons acheté 100.000 tests, nous sommes prêts à les distribuer aux infirmières scolaires", répond Valérie Pécresse.

Au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la présidente de la région Île-de-France lance aussi un appel aux syndicats. "Il faut que nous acceptions tous de ne pas faire uniquement ce qui est dans nos compétences. Il faut l'accepter dans l'intérêt général".

En réponses aux déclarations de Valérie Pécresse, le syndicat FSU a adressé un communiqué à la présidente de la région : "Vous semblez ignorer que cette crise sanitaire a augmenté les craintes, le mal être, les conduites à risques, le décrochage scolaire et les violences subies par les élèves. Il est ici question de leur avenir et de leurs chances de réussite scolaire. Sachez que les infirmier.es de l’Éducation nationale sont investi.es dans la bataille contre le coronavirus et contribuent à l’effort national depuis de nombreux mois".