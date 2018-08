Tabac : le prix des cigarettes augmente légèrement

et AFP

publié le 20/08/2018 à 11:43

Une hausse à peine perceptible. Le prix des paquets de cigarettes va légèrement évoluer lundi 20 août. Il pourrait augmenter ou diminuer de quelques centimes, selon les marques. Le prix moyen du paquet de 20 cigarettes reste stable à 7,90 euros, avec des tarifs allant de 7,60 euros et 9,30 euros.



"Près de la moitié des paquets de 20 cigarettes sera toujours un prix égal ou supérieur à 8 euros", affirme le ministère de l'Action et des Comptes publics dans un communiqué. Cette nouvelle hausse n'a pas surpris les industriels du tabac, qui gardent un goût amer de l'augmentation d'un euro en mars 2017.

"Les grosses références (Marlboro, Lucky Strike, etc.) ne changent pas, et c'est assez logique. Après un choc de taxes (...) sans précédent au mois de mars, il est normal que les prix se stabilisent et que le marché reprenne sa respiration", a expliqué Eric Sensi-Minautier, directeur des affaires publiques de British American Tobacco (BAT).

Cette augmentation sera toutefois loin d'être la dernière. Le gouvernement a prévu un train de hausses successives pour atteindre, d'ici novembre 2020, un prix de 10 euros le paquet de 20 cigarettes. Agnès Buzyn a déclaré que la prochaine aurait lieu en avril 2019 et serait à hauteur de 50 centimes. Selon la ministre de la Santé, l'objectif affiché est clair : atteindre "5 millions de fumeurs en moins en 2027".