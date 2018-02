Tabac : les prix augmenteront d'un euro en moyenne le 1er mars

et AFP

publié le 05/02/2018

Les prix du tabac vont augmenter d'un euro en moyenne le 1er mars. Un arrêté de 397 pages publié dimanche 4 février au Journal officiel homologue, marque par marque, les prix fixés par les fabricants après la hausse des taxes prévue pour le mois de mars.



C'est la deuxième hausse des prix du tabac depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017. En novembre dernier, les prix avaient progressé de 30 centimes d'euros en moyenne. Il n'y avait pas eu de hausse significative du prix du paquet depuis 2014 avant l'arrivée du nouveau gouvernement.

Cette hausse d'un euro en moyenne avait été annoncée par la ministre de la Santé Agnès Buzyn dès le mois de septembre. L'objectif du gouvernement est de faire baisser la consommation de tabac en France, dont le coût social est estimé à 26,6 milliards d'euros par le gouvernement.

Le paquet à 10 euros en 2020

Le prix du paquet doit passer à 10 euros d'ici 2020, conformément à la promesse de campagne du président Emmanuel Macron. En septembre, Agnès Buzyn avait expliqué que les prix doivent encore augmenter "de 50 centimes d'euros en avril et en novembre 2019, de 50 centimes en avril 2020 et de 40 centimes en novembre 2020". Le gouvernement a souhaité étaler les hausses dans le temps pour permettre "aux gens de se préparer, de trouver les moyens d'arrêter de fumer".



Après une hausse de 1% en volume en 2015, les ventes de tabac en France avaient reculé de 1,2% en 2016 et de 1,48% l'an dernier. Mais la consommation ne baisse pas proportionnellement aux hausses de prix, la faute au développement d'un "marché parallèle" qui a "pris le relais" des buralistes, souligne un spécialiste du secteur.