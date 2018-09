Symptômes, traitement... Qu'est-ce que le choléra ?

publié le 05/09/2018 à 22:20

Près de 150 personnes ont été retenues à l'aéroport de Perpignan, ce mercredi 5 septembre. La cause : une suspicion de choléra sur un enfant dans un avion en provenance d'Algérie, et qui a été depuis, hospitalisé aux fins d'examens biologiques. Les soupçons de choléra de cet enfant ont été levés dans la soirée. Les autres passagers avaient pu quant à eux quitter l'aéroport après désinfection.



Le choléra est une infection intestinale aiguë due à une bactérie et se transmet par voie orale par l'eau ou par les aliments contaminés. Dans la forme classique, la maladie se manifeste, après une incubation de quelques heures à 5 jours, par l'apparition de douleurs et de crampes abdominales puis de diarrhée intense associée à des vomissements pouvant entraîner une déshydratation sévère.

L'infection est facile à traiter par réhydratation notamment, par voie orale voire par voie intraveineuse. Les antibiotiques sont utilisés dans les cas graves. Plusieurs vaccins contre le choléra sont aujourd'hui disponibles. Mais selon l'Institut Pasteur, en l'absence de traitement et dans ses manifestations les plus sévères, le choléra est l'une des maladies infectieuses les plus rapidement mortelles : le patient se déshydrate et la mort survient en 1 à 3 jours.

La mortalité est plus élevée chez les enfants, les personnes âgées et chez les individus fragilisés. Selon l'OMS, il y a chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra, et 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie dans le monde.