Couple : en cours de séparation, Romain est toujours attaché à sa femme

Romain n'a plus de désir et de sentiment pour sa femme

Romain nous avait appelés le 21 septembre 2021. Il était alors en plein questionnement sur son couple. Marié depuis 17 ans, il a trois enfants et ne s'entendait jamais avec son épouse sur le plan de son intimité sexuelle. Cela le faisait souffrir d'autant plus qu'il avait le sentiment que la distance qui s'était installée entre son épouse et lui était irréversible.

Lors de son appel, il était dans un profond désarroi. Comment se sent-il aujourd'hui ? "C'est un gros bordel dans ma vie, mais ça va mieux dans ma tête. J'ai quand même fait un petit peu de chemin après votre émission qui m'a fait un grand bien", reconnaît-il.

Il est depuis en instance de séparation avec son épouse et il dort dans la chambre d'amis. Les enfants, quinze, douze et trois ans sont au courant de la situation. Son aîné, est "l'homme à la maison" quand Romain est absent pour le travail. "Il est plus à prendre partie pour sa maman" dont il est très proche. Le deuxième, "je dirai que malheureusement, la génération fait qu'il est presque content, parce que c'était le seul enfant dans sa classe qui n'a pas de parents divorcés". "Et le dernier avec qui je suis très très proche, qui me saute dessus dès que je rentre le vendredi, il est trop petit pour comprendre les choses", poursuit-il. Il prendra ses enfants un week-end sur deux.

Une séparation, parfois, peut permettre aux deux partenaires de réfléchir sur eux-mêmes Caroline Dublanche

"Ce que je trouve dommage, voyez, c'est ce que j'ai raisonné, après l'émission : en fait, je ne peux pas dire que je n'aime plus ma femme, j'ai encore beaucoup d'affection et de tendresse. On n'est pas en guerre. Mais je trouve justement dommage de divorcer d'une femme à laquelle on tient", résume Romain.

"Peut-être que finalement, il y a des choses à travailler, y compris autour de votre décision de séparation. Parce qu'on entend l'attachement profond que vous éprouvez pour votre femme, il n'est peut-être pas trop tard pour faire bouger les choses de votre côté et du sien. Et peut-être finalement, vous savez, vous pourriez aller voir ensemble un thérapeute de couple", conseille Caroline Dublanche.

Retrouvez le podcast de Caroline Dublanche "Que sont ils devenus ?" L'animatrice de l'émission quotidienne "Parlons-Nous" prend des nouvelles des personnes qui se sont confiées à elle... tout au long de l'année en toute intimité et complicité.

