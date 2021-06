Réouverture des discothèques : "C'est le bout d'un combat", salue Jean Roch

Les patrons de boîtes de nuit voient enfin le bout du tunnel. Les discothèques fermées depuis 15 mois rouvriront à compter du 9 juillet, avec protocole sanitaire, obligation de présenter un passe sanitaire et une jauge de 75% à l'intérieur. Jean Roch, directeur et fondateur des clubs VIP Room, notamment celui de Saint-Tropez, était l'invité de RTL ce lundi.

"Je me sens pour la première fois depuis ces longs mois, un homme, une profession et une jeunesse à nouveau libre", dit-il. "C'est la profession qui a été la plus sanctionnée. Elle a été marginalisée. La position et le courage de la décision qu'a prise notre président de la République, démontre bien que c'est un nouveau départ pour la profession", poursuit Jean Roch.

"Je ne sais pas si on sera parfait. Nous allons mener une action pour accompagner la jeunesse, lui permettre de retrouver le plaisir. Ce que je sais, c'est que nous seront bien meilleurs que les fêtes sauvages qui ont lieu quotidiennement", explique-t-il. Ému, Jean Roch explique avoir "encore du mal à réaliser qu'on va pouvoir refaire notre métier. C'est une accumulation d'émotion, c'est le bout d'un combat."