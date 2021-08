Rentrée scolaire : pourquoi avons-nous mal au ventre au retour de vacances ?

Alors ça, c'est une sensation qu'on est nombreux à connaître. Soit parce que, pendant les vacances, vous vous êtes lâchés, vous avez mangé n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, que le rosé pour les plus grands a allègrement remplacé l'eau à table. Du coup, vous avez un petit contre coup. C'est tout à fait possible.



Mais autre possibilité, autre piste, le fameux stress de la rentrée. Estomac noué. Boule au ventre. Cherchez plus. Votre deuxième cerveau est sous pression. Oui, notre ventre est considéré par beaucoup comme un deuxième cerveau. L'intestin contient 200 millions de neurones qui lui permettent de communiquer avec notre cerveau. Le vrai. Les deux organes sont liés et les maux de l'un resurgissent régulièrement sur les maux de l'autre.

Résultat une légère appréhension de retourner au train train quotidien, à l'école ou au bureau ? Et c'est votre estomac qui trinque, fait le stress, agit directement sur notre système digestif. De nombreuses études ont prouvé, par exemple, qu'il inhibe certains nerfs qui facilitent la digestion. Résultat bouche sèche, baisse de la salive. Même votre flore intestinale peut se retrouver modifiée.

Même les crampes d'estomac classiques se retrouvent plus douloureuses, car le stress vous rend aussi moins tolérant à la douleur. Vous entrez donc dans un cercle vicieux, celui du blues de la rentrée.

Une sensation normale

Alors, je vous rassure tout de suite, les psys sont quasi unanimes, cette angoisse de la rentrée est une sensation tout à fait normale. Elle est même plutôt saine, paraît-il, puisqu'elle permet d'anticiper et de se projeter sur les problèmes auxquels nous pourrions avoir affaire après les vacances. Une forme de peur, de l'inconnu, de ce qui nous attend après une période de relâche est à l'origine de cette angoisse qui vous crée des maux de ventre.

Vous passez également d'une période de lâcher prise à une période d'obligation. La transition peut donc s'avérer douloureuse. Alors, détendez vous. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire et surtout transformez cette sensation désagréable en force pour anticiper ce qui vous attend. Histoire de vous rappeler que tout a un sens et que, finalement, les choses ne sont pas si mal faites.