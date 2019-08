publié le 12/08/2019 à 16:25

Attention au soleil pendant les vacances. La ligue contre le cancer lance une grande campagne de prévention du cancer de la peau, et notamment du mélanome. Chaque année, 80.000 nouveaux cas sont diagnostiqués et le nombre augmente énormément chez les hommes.

Éviter de s'exposer entre midi et 16 heures reste le plus simple, il s'agit du moment de la journée où le soleil est le plus agressif. La protection avec des vêtements est également essentielle. "Un chapeau pour protéger la nuque, des lunettes et de la crème qu'on doit renouveler toutes les deux heures", conseille le docteur Emmanuel Ricard, délégué à la prévention à la Ligue contre le cancer.

La crème solaire est recommandée pour tous, particulièrement pour ceux qui travaillent dehors. Les ouvriers du bâtiment, les agriculteurs, les pêcheurs, sont aujourd'hui particulièrement concernés. Selon le docteur Emmanuel Ricard, "dans ces professions on considère que la crème est un attribut féminin, cosmétique [...] alors qu'il est important de protéger sa peau et donc sa vie".

En effet, le nombre de cancers de la peau a doublé depuis ces dix dernières années et il continue de progresser, notamment chez les hommes où le nombre de mélanomes est en augmentation de près de 3% par an.