Amoureux de sushis et de poissons crus, lisez cet article avec des pincettes. Le CHU de Rennes a rapporté sept cas de ténia en seulement deux ans. Ces longs vers rubanés et segmentés, aussi connu sous le nom de ver solitaire, peuvent vivre 10 ans dans votre corps et causés des troubles digestifs. Il est toutefois possible qu'ils se développent dans votre corps sans que vous ne vous en aperceviez.



Ces sept cas entre juillet 2016 et septembre 2018 ont provoqué l'étonnement du personnel médical, comme le souligne le professeur Florence Robert-Gangneux auprès de France Bleu Armorique, qui n'avait jamais vu cela ces vingt dernières années : "Cela arrive en mangeant du poisson cru ou mariné et qui contient des larves de ce parasite. Ces larves vont subir plusieurs mues et se développer dans notre tube digestif"

Les sept patients avaient tous mangé des sushis et fréquentaient des restaurants japonais, a confirmé un questionnaire par la suite. Pour éviter ce fléau, la seule solution pour éliminer ces parasites du poisson est la congélation. C'est d'ailleurs ce qu'impose un règlement européen de 2004 aux restaurateurs qui servent du poisson cru.