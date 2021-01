publié le 05/01/2021 à 18:03

C’est un vélo qui intrigue l’œil des passants et des automobilistes parisiens. Depuis le mois de septembre, des médecins urgentistes utilisent des vélos-cargos électriques pour assurer leur tournée de patients.

Avec son vélo bleu et blanc, nommé "Emergency Bike", le docteur Martin Méalet a troqué sa voiture contre ce nouvel engin électrique conçu spécifiquement pour les médecins. Il estime désormais pouvoir ausculter au moins 4 patients en plus chaque jour grâce au temps gagné sur les routes de la capitale. "J’ai le cargo à l’avant du vélo, ce qui me permet d'emporter tout mon matériel médical, explique-t-il à RTL. J’ai mon électrocardiogramme en cas d’urgence et mon matériel de suture. Mon sac à dos n’est pas sur mes épaules toute la journée."

Le vélo présente un autre avantage : il est plus facile de se garer. Lorsqu’il effectuait ses tournées en voiture, Martin Méalet était également régulièrement verbalisé pour stationnement gênant ou quand il circulait dans les voies de bus alors que ces médecins en ont le droit. C’est aussi ce qui l’a décidé à changer de mobilité.

D'autres entreprises intéressées

Comme en voiture, il peut toujours bénéficier d’un gyrophare bleu qui est adapté à son vélo afin de se faufiler encore plus vite dans la circulation. Le vélo électrique peut également être équipé d’une sirène d’urgence.



Mathieu Froger, le fondateur d’Ecox, a conçu ce nouveau deux-roues pendant plusieurs mois en collaboration avec les Urgences Médicales de Paris. Et depuis que le cargo est sur les routes il a été contacté par d’autres sociétés intéressées par le concept. Parmi elles, des entreprises de sécurité incendie qui souhaitent déployer ce vélo électrique sur de grands sites à surveiller.



Des entreprises pour entretenir et débloquer des ascenseurs sont également intéressées. Des travaux qui se font bien souvent dans l’urgence. Ces entreprises souhaitent gagner du temps en évitant les bouchons aux heures de pointes. L’Emergency Bike peut effectuer jusqu’à 160 kilomètres chaque jour dans les rues de la capitale.

Une autre expérience avait été menée en 2014 mais cette fois-ci avec le SAMU. Il s'agissait d'une moto d'urgence qui transportait des médecins comme le rapporte 20 minutes. L'objectif était le même : pouvoir éviter les bouchons dans l'une des villes les plus embouteillées de France.