Parfums : des marques de luxe épinglées pour un risque cancérigène

publié le 10/12/2019 à 23:06

À Noël, certains se creusent la tête pour faire des cadeaux qui fassent vraiment plaisir à leurs proches. Offrir un parfum peut être l'idée idéale mais il faut faire attention à la composition du flacon. Le magazine 60 millions de consommateurs a tiré la sonnette d'alarme en signant plusieurs marques de parfums comme potentiellement dangereuses.



Ce sont 16 parfums qui ont été analysés (6 eaux de toilette pour hommes et 10 eaux de parfum pour femmes). En moyenne, chaque flacon contenait 22 allergènes. Les plus présents étant le linalol et limonène, pouvant potentiellement agir comme perturbateurs endocriniens. En plus de ça, une molécule qui pourrait aussi être un perturbateur endocrinien a été détectée : le butylhydroxytoluène (utilisé pour éviter l'oxydation).

Mais il y a plus inquiétant encore. Les analyses ont révélé dans certains parfums la présence de colorants suspectés de comporter un risque cancérigène.

Parmi les parfums passés au crible, on retrouve J'adore de Dior, Angel de Mugler, Flower by Kenzo et Le Mâle de Jean-Paul Gaultier qui sont parmi les mauvais élèves. Coco Mademoiselle de Chanel et Black Opium d'Yves Saint-Laurent sont eux plutôt bien notés "même s'ils contiennent cinq sensibilisants forts".