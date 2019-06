Cancérigènes, allergènes... Comment bien choisir le maquillage pour enfants ?

publié le 05/06/2019 à 16:00

L'association de consommateurs CLCV appelle à la vigilance. Dans une étude publiée mardi 4 juin, elle a analysé le contenu de plusieurs produits de maquillage pour enfants : 2 brillants à lèvres, 5 vernis et 2 mallettes de maquillage. Et certaines substances contenues dans ces produits sont préoccupantes.



Les brillants à lèvres contiennent des huiles minérales MOSH et MOAH : "les MOSH sont soupçonnés d’être bioaccumulables dans le foie et les MOAH seraient cancérigènes", explique CLCV dans un communiqué. Or, ce produit étant posé sur les lèvres des enfants, ils risquent de les ingérer.

Certains vernis contiennent du phénoxyéthanol, "un conservateur qui, à forte dose, peut avoir des effets sur le foie". Ils contiennent également plusieurs allergènes et des perturbateurs endocriniens. Quant aux produits contenus dans les mallettes de maquillage, des traces de BHT ont été retrouvées, un perturbateur endocrinien.

Vérifier la liste des composants

L'association appelle ainsi les parents à exposer leurs enfants à ces produits le moins possible et le plus tard possible, afin de limiter les risques d'allergie et de santé. Elle demande également aux fabricants de maquillage pour enfants de supprimer les substances suspectes de ces produits, à savoir les huiles minérales et les allergènes, "qui n'ont rien à faire dans des produits à destination des enfants".



Les enfants aiment toutefois se maquiller pour les kermesses, les fêtes d'anniversaire. Dans ce cas, même si le maquillage est utilisé ponctuellement, il est important de vérifier la liste des composants de ces produits, afin de protéger un maximum la santé de vos enfants. Si le maquillage contient ces substances, il est déconseillé de l'acheter, selon l'association UFC-Que Choisir :

- les parabènes à longues chaînes : les propyl, butyl, isopropyl et isobutylparaben, qui sont des perturbateurs endocriniens

- les allergènes, comme les parfums

- le phénoxyéthanol, un conservateur qui constitue des risques pour le foie

- le méthylisothiazolinone, un conservateur pouvant provoquer de l'eczéma



L'association rappelle par ailleurs que l'appellation "hypoallergénique" ne suffit pas. Elle précise également le visage des enfants devrait être nettoyés avec de l'eau et du savon, puis avec du lait démaquillant si des traces de maquillage subsistent.