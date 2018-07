publié le 27/10/2016 à 15:39

Les ondes électromagnétiques ont-elles un impact sur notre santé ? La réponse à cette question suscite de nombreux débats et la communauté scientifique n'a pas statué de façon unanime sur le sujet. Reste qu'en 2011, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé les champs électromagnétiques dans la catégorie "cancérogènes possibles" pour l'homme. Même si les conséquences néfastes sur la santé ne sont pas avérées, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement (Anses) fait valoir le principe de précaution.



Face à la quantité massive des ondes auxquelles nous sommes exposés, les gadgets censés nous en protéger ne cessent de fleurir sur le marché, parfois sans réelle efficacité. Le meilleur moyen de se prémunir des ondes n'est pas forcément de mettre la main au porte-feuille mais de s'en éloigner. Sauf que cette solution étant très difficile voire impossible pour les plus connectés d'entre vous, on vous a déniché les quatre objets qui suscitent le moins de controverse.

1. Le boxer anti-ondes

"Joyeux" et "Précieux", ce sont les petits noms qu'ont donné Yohann, Romain et Antoine à leur boxer anti-ondes. Les trois Français s'appuient sur une étude d'un laboratoire israélien spécialisé dans la reproduction : "Ils ont démontré que 50% des hommes qui gardaient leur téléphone portable dans la poche avaient une qualité de sperme très dégradée avec un taux de spermatozoïdes parfois insuffisant pour la reproduction", a indiqué Antoine au Parisien. Ils viennent donc de mettre au point leur produit, un boxer composé de 30% de fils argentés qui repousse 99% des ondes des portables. Comptez entre 30 et 45 euros pour ce boxer anti-ondes.

2. Le patch anti-ondes

C'est un produit homologué et validé scientifiquement en laboratoire. Son nom : Fazup, un patch anti-ondes qui se colle au dos de votre téléphone portable et réduit considérablement les émissions d'ondes vers l'utilisateur, sans pour autant interférer sur la qualité du signal. Ce produit discret permettrait de protéger contre 75% à 99% des ondes, en fonction du modèle de votre téléphone. Les inventeurs, Antoine et Mathieu, deux Français, travaillent encore à optimiser leur patch anti-ondes pour qu'il offre une protection encore plus adaptée à chaque téléphone. Sachez que le Fazup n'est commercialisé qu'en pharmacie et qu'il vous faudra débourser 34,90 euros.



3. La peinture anti-ondes

Pour les plus déterminés d'entre vous à se protéger des ondes, sachez que vous pouvez l'appliquer sur les murs de chez vous en appliquant une peinture anti-ondes. "Industriels, militaires ou scientifiques utilisent depuis longtemps des peintures dont l’efficacité est avérée, dans le but de protéger des dispositifs électroniques sensibles", indique l'UFC Que choisir. Le secret de la formule de ces revêtements ? Des particules ou des fils métalliques ajoutés à la composition.



Notez qu'il existe deux types de peinture différents : l'une pour vous protéger des ondes basse fréquence et l'autre pour les ondes à haute fréquence. Cela exige une installation minutieuse, il vous faut impérativement faire appel à un professionnel pour mieux vous conseiller. Il faut compter autour de 200 euros pour cinq litres de peinture.

4. L'orgonite

Il existe également une solution plus abstraite qui saura séduire les moins "terre-à-terre" d'entre vous : l'orgonite. Il s'agit d'un objet issu d'un assemblage de plusieurs matières (résine, métal, quartz, cuivre, nickel...) qui, selon ceux qui y croient, permet de transformer les énergies négatives, en l'occurrence les ondes, en énergies positives. Et ça fonctionnerait pour beaucoup d'autres choses : purification de l'air ambiant, de vos aliments dans le frigo, meilleure humeur ou encore un meilleur sommeil... Comptez une trentaine d'euros pour des demi-sphères, dont le périmètre de protection est d'environ 6 mètres carrés et jusqu'à 160 euros pour les plus grands modèles, qui seraient efficaces dans un périmètre de 110 mètres carrés.