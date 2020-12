Coronavirus en Indonésie : à l'inverse d'autres pays, les jeunes vaccinés en priorité

publié le 21/12/2020 à 21:19

À l'heure où de plus en plus de pays débutent leur campagne de vaccination contre la Covid-19 en ciblant les seniors en priorité, l'Indonésie a décidé d'une stratégie diamétralement opposée. Ce pays de 267 millions d'habitants va d'abord vacciner les personnes jeunes, âgées de 18 à 59 ans. La priorité absolue sera accordée aux travailleurs les plus exposés au virus, comme les professionnels de santé ou encore les policiers, d'après le site Futura-sciences.com.

Futura-sciences indique que le gouvernement indonésien recherche l'immunité de groupe. L'objectif est de rendre les personnes les plus actives imperméables (ou du moins plus résistantes) au virus de manière à protéger les autres groupes.

L'Indonésie estime à 246 millions le nombre de doses nécessaires pour mener à bien son ambition et vacciner 67% des 18-59 ans. Un pourcentage nécessaire pour atteindre l'immunité de groupe, rappelle Futura-sciences.

Le site souligne en outre que la stratégie indonésienne a été choisie au regard de la jeunesse de la population. Seuls 7,8% des habitants ont plus de 65 ans, contre 20,5% pour la France.