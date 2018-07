publié le 29/06/2018 à 10:56

Ah les tongs ! Depuis quelques années on les voit resurgir des placards et de nos souvenirs. Elles figurent en tête de gondole des accessoires de la mode estivale. Plus personne n'y échappe. On les customise, il s'en vend des dizaines de millions de paires chaque année en France.



Et il faut rendre un hommage appuyé à ceux qui ont su les remettre au goût du jour. Parce qu'il faut être sacrément culotté pour vendre deux bouts de caoutchouc au prix de l'or. N'empêche, ça marche. Et si je ne suis pas là pour tuer le business, je voudrais quand même attirer votre attention sur ces chaussures qui n'en sont pas vraiment.

Les tongs c'est pratique quand surviennent les grosses chaleurs : cela permet à nos pieds de rester à l'air libre. Mais si vous passez votre vie dedans - et c'est souvent ce qui arrivé durant l'été -, cela peut devenir casse-pied dans tous les sens du terme.



Ces maux qui guettent

Elles ne menacent ni la stabilité de l'euro, ni l'équilibre budgétaire, je vous rassure. Mais quand même, avec les tongs vos orteils sont au grand air et pas franchement cadrés. Ce qui fait que vous n'êtes pas à l'abri d'un glissement du pied. Vos orteils le savent.



Donc que font-ils ? Les orteils font l'impossible pour s'accrocher à la chaussure. Les choses se font inconsciemment, une sorte d'effort permanent. Vous allez me dire que c'est excellent pour muscler les doigts de pied ? Moi je veux bien, mais c'est surtout un bon moyen de se retrouver avec une tendinite (une inflammation des tendons).



Par ailleurs, vous avez vu la semelle : à peine plus épaisse qu'une crêpe de fête foraine ! Conséquence : quand vous marchez, le pied encaisse le choc. À force, pour peu que vous ayez les os un peu fragiles, vous risquez de les fissurer.



Que vous les mettiez à la plage, OK ! Mais que vous fassiez des kilomètres en tongs quand vous vous baladez dans une ville (il suffit de regarder faire les touristes), cela me paraît une mauvaise idée. D'autant que pendant des heures la peau nue frotte contre le caoutchouc, au grand bonheur des bactéries qui peuvent ainsi proliférer.



Bien choisir sa paire de tongs

Cela dit, il y a tong et tong. Quels critères prendre en compte lors de l'achat ? D'abord il faut éviter les modèle trop souples. Vous prenez la tong dans vos mains : si vous parvenez à la plier en deux, vous la remettez dans le rayon plutôt que dans votre Caddie.



Ensuite, jetez un œil à la semelle. Il en existe de plus épaisses que d'autres. Certaines sont même en cuir. C'est plutôt vers ce genre de produits qu'il faut aller.



Pour finir, faites un geste simple : jetez vos tongs de l'été dernier. On a tous tendance à ressortir la paire de l'année précédente en oubliant que les tongs c'est comme les amourettes d'été : c'est périssable, et il faut savoir y mettre un terme.