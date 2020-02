publié le 06/02/2020 à 08:30

C’est effectivement le moyen imparable de passer au travers. Mais pour ça, il faut adopter les bons réflexes de la prévention. Et les bons réflexes, Il y en a 3. Petit 1, ne pas fumer et ne pas fréquenter les lieux enfumés. Dans le cas contraire, vous mettez vos bronches à rude épreuve. Petit 2, penser à la vaccination contre la coqueluche. Si vous êtes à jour de vos rappels, vous réduisez les risques. Petit 3, aérer les endroits où vous vivez et, si possible, où vous travaillez.

Je sais bien qu’avec les bureaux modernes, de nos jours, quand on travaille dans une tour, il n’est pas question d’ouvrir les fenêtres mais si vous pouvez le faire, n’hésitez pas. De même, si vous avez la possibilité d’humidifier un peu l’air ambiant, histoire de dessécher vos muqueuses nasales pour mieux les armer contre le virus, ne vous privez pas de le faire.

Je parlais de virus. Est-ce à dire qu’aucun antibiotique n’est-susceptible de venir à bout d’une bronchite ? Il y a de ça. C’est vrai que les neuf dixièmes des bronchites sont d’origines virales. C’est vrai aussi que contre les virus, les antibiotiques ne servent à rien puisqu’ils se battent contre les bactéries.

Paracétamol et bonne hydratation

Donc vous en déduisez vous-même que tout ce que le médecin peut vous proposer, ce sont des traitements palliatifs qui vous aideront en cas de fièvre ou de douleur… En général, ça passe par un peu de paracétamol. Sinon, la meilleure chose que vous ayez à faire, c’est de dormir et de bien vous hydrater.

Avec quels genres de liquides, de préférence ? Soupe, eau, tisane : c’est le trio gagnant.

Avec ça, vous allez cracher tout le mucus bronchique qui vous pourrit la vie. Bien entendu, vous oubliez l’alcool.

Et j’en profite pour vous déconseiller les sirops. Certains sont censés vous aider à cracher vos poumons, comme l’on dit, mais vous ne devez en user qu’à petite dose. Quant à la bouteille de sirop contre la toux qui traîne dans votre pharmacie, n’y touchez pas. Le produit contient sans doute de la codéine qui empêche, précisément, l’évacuation des saletés.

Faut-il consulter ?

Pas nécessairement. Si votre petite toux débouche sur des glaires transparentes, voire un peu jaunes, voire un peu vertes, c’est que l’affaire suit son cours. Vous en avez pour une quinzaine de jours, vous guérissez spontanément. En revanche, si au bout de 2 semaines, rien n’est réglé, là, oui, il faut consulter. Surtout si vous n’êtes pas dans les clous avec votre vaccin contre la coqueluche.



Il existe d’autres cas dans lesquels vous devez aller voir votre médecin de famille. D’abord, si vous avez de la fièvre et que vous ressentez une douleur insistante dans la poitrine, au point d’éprouver des difficultés à respirer. Ensuite si vous vous savez atteint d’une maladie chronique respiratoire (genre asthme ou BPCO), si vous êtes immunodéprimés ou touché par le cancer. Ce sont là des cas particuliers qui ne doivent pas vous faire hésiter.