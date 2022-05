Marine Lorphelin : quels sports pratiquer quand on a mal aux genoux ?

J’ai des douleurs aux genoux, puis-je reprendre le sport ? Avant d’envisager reprendre le sport, il faut comprendre d’où vient la douleur en consultant un médecin qui prescrira des examens et un protocole de traitement adapté.

Les douleurs des genoux (qu’on appelle aussi gonalgies) proviennent de causes variées. Les surfaces articulaires peuvent être abîmées par de l’arthrose, les ménisques qui sont des petits disques amortisseurs peuvent s’user ou se fissurer. Les ligaments et tendons musculaires qui maintiennent le genou s’inflamment dans certains cas.

Dans l’arthrose, on se dit parfois qu’on ne pourra plus faire de sport mais en fait le renforcement musculaire et la reprise du mouvement en douceur va soulager les douleurs.

Pas de sports de contact, privilégiez la natation

Il est conseillé d'effectuer une reprise du sport accompagnée. Il est recommandé d’encadrer la reprise du sport avec un kinésithérapeute ou un coach. Il faut toujours respecter la douleur en s’arrêtant dès qu’elle revient. Après certaines blessures, comme une rupture des ligaments croisés ou une entorse, la rééducation kiné est incontournable pour retrouver un genou solide.



Certaines activités physiques sont à proscrire quand on a mal aux genoux. Si vous souffrez d’arthrose ou d’un problème méniscal, il faudrait limiter tous les sports d’impacts sollicitant beaucoup la surface articulaire, comme la course à pied… et quand on a des douleurs ligamentaires, évitez les sports avec des appuis désaxés comme le basket, le handball.



À l'inverse, certains sports sont à recommander. La natation par exemple : la portance de l’eau soulage les articulations douloureuses. Si vous avez des douleurs aux genoux, je vous conseille d’éviter la brasse et de privilégier les battements de jambes en faisant du crawl ou des éducatifs avec la planche. Le vélo aussi est plutôt bon pour les genoux à condition d’être bien positionné, avec les pédales à bonne distance.

Mettre la course à pied sur pause

Concernant les sports en salle, pour améliorer le maintien et soulager l’articulation, choisissez le renforcement musculaire sans douleur et en augmentant progressivement des charges. Vous pouvez faire facilement des fentes, des squats. Et si vous avez accès à des machines, choisissez la presse. Le yoga ou le pilates aide à retrouver de la mobilité.

La course à pied est plutôt déconseillée. Un temps de repos est souvent nécessaire mais la course à pied est possible après traitement de la pathologie. Si vous êtes coureur régulier, reprenez progressivement à 50% de vos capacités habituelles. Autre astuce : il faudrait apprendre à courir sur l’avant du pied pour soulager vos genoux.