Coronavirus : d'autres maladies mortelles à ne pas oublier

publié le 10/05/2020 à 00:36

L'Unicef, le programme des Nations unies pour les enfants, a indiqué en avril qu'avec la suspension des vaccinations, 117 millions d'enfants risquaient désormais d'attraper la rougeole, maladie qui a tué plus de 140.000 personnes en 2018.

"Les systèmes de santé sont tellement sous tension qu'à certains endroits les services de routine ont été suspendus. Tout est consacré à la lutte contre le Covid", a déclaré Robin Nandy, chef du service de vaccination de l'Unicef. "Les États veulent limiter les contacts des professionnels de santé avec des malades potentiels".

Plus de 2.500 enfants meurent aussi chaque jour de pneumonie, une infection bactérienne qu'on sait soigner avec des médicaments efficaces et peu chers. Plus de 800.000 morts pourraient être évitées chaque année, selon des études.

Au Nigeria, où la pneumonie est la principale cause de mort infantile, on craint que le Covid-19 n'empêche déjà de nombreux petits d'accéder aux soins. "Nous voyons de nombreux enfants arriver avec des problèmes respiratoires. Le diagnostic comme le traitement nous posent problème", indique Sanjana Bhardwaj, directrice de la Santé pour l'Unicef au Nigeria.

Les campagnes de tests perturbées

Avant même l'arrivée du Covid-19, la République démocratique du Congo souffrait déjà de plusieurs épidémies. La rougeole y a fait 6.000 morts depuis 2019, tuant principalement des enfants. Le paludisme tue environ 13.000 personnes chaque année. En avril, l'Organisation mondiale de la santé s'apprêtait à annoncer la fin de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Elle a dû retarder son annonce avec l'apparition de nouveaux cas.

Mercredi, le réseau Stop TB a averti que les mesures de confinement imposées à cause du coronavirus pourraient provoquer parallèlement jusqu'à 1,4 million de morts liées à la tuberculose, les campagnes de tests et de traitements étant perturbées.

Des centaines de millions de personnes ont aussi besoin de médicaments au quotidien pour soigner des maladies chroniques, du diabète à l'hypertension artérielle.