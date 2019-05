publié le 18/05/2019 à 07:40

Ce samedi, se déroule la Journée européenne de lutte contre l'obésité, une maladie qui touche 17 % des adultes et 4 % des enfants en France. Pour lutter contre cette maladie, de nouvelles techniques médicales sont apparues, comme la sleeve gastroplastie. À la différence des anneaux gastriques, ce procédé est non chirurgical.



"C'est une technique qui se fait par une fibroscopie de l'estomac. Un tube qui est équipé à son extrémité d'un vidéo processeur, est relié à l'extérieur par des manettes.", explique le professeur Viana Costil, gastro-entérologue. "On l'introduit par la bouche souvent avec anesthésie et cela permet de faire des sutures, de boucher des voies et donc de réduire la taille de l'estomac", poursuit le professeur, qui précise que cette technique permet de perdre 20 kilos en 6 mois.

À noter que cette technique qui coûte entre 7 et 8.000 euros n'est pas remboursée par la Sécurité sociale.

À écouter également dans ce journal

Justice - La stupéfaction des familles de victimes présumées de Frédéric Péchier. L'anesthésiste de Besançon mis en examen pour 24 empoisonnements dont 9 mortels a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire.



Parcoursup - Très mauvaise surprise, vendredi, pour près de 67.000 lycéens de terminale. Les premières indications transmises par Parcoursup sur Internet étaient erronées dans 400 formations sélectives. Les élèves ont reçu une correction par mail.



Politique - Le chef de l'Etat une nouvelle fois virulent à l'égard du Rassemblement National. En déplacement à Biarritz pour préparer le prochain G.7, le président s'est exprimé sur les élections européennes du 26 mai pour lesquelles le RN apparaît en tête des sondages.



Football - En Ligue 2, Sochaux a battu Grenoble 3-1 et assuré son maintien. Grâce à leur victoire sur le Gazelec Ajaccio 1-0 et sur Orléans 5-2, le Paris FC et Lens se sont qualifiés pour le pré-barrage où ils s'affronteront mardi et dont le vainqueur affrontera Troyes en barrage vendredi.