L'horoscope du vendredi 2 décembre 2022

Bélier

Aujourd'hui, la Lune est dans votre signe, vous imaginerez de grandes actions et vous pourriez même avoir des idées de grandeur. Ne vous en faites pas, ce ne sont que des idées et parfois cela fait du bien de s'imaginer " en haut de l'affiche ", ou faisant un beau voyage (chacun selon ses désirs). Je ne vous dirais pas la même chose si vous étiez Poissons ou Scorpion (signes d'Eau).

Taureau

Vous garderez une colère, un ressentiment pour vous, alors que vous auriez intérêt à dire ce que vous avez sur le coeur, de manière à ce que cela ne vous pèse pas. Vous êtes rancunier souvent, c'est l'envers du décor : vous êtes fidèle à ceux que vous aimez, mais vous êtes également fidèle à vos ressentiments ! Cependant, dites-vous que c'est une sorte de poison lent.

Gémeaux

C'est une bonne journée, surtout pour les natifs de mai. Si vous avez un projet en tête, qu'il soit pour tout de suite ou pour plus tard, c'est le bon moment pour travailler dessus. Dans votre tête bien sûr : vous aurez des idées, parfois originales et vous pourrez être content de vous. Sauf à ce que l'une de vos idées soit vraiment utopique : méfiez-vous, cela pourrait être le cas.

Cancer

Vous supporterez mal qu'on vous donne des ordres, d'ailleurs c'est plutôt vous qui en donnerez aujourd'hui ! Vous aurez en effet tendance à être un peu plus autoritaire que d'habitude, que ce soit justifié ou non. Mais il est vrai que vous pouvez avoir affaire, en période Sagittaire, à des personnes très indisciplinées et que vous chercherez juste à les faire rentrer dans le rang.

Lion

Les astres vous veulent du bien, mais c'est parce que vous-même serez bienveillant à votre égard et avec les autres également. Ce sera une sorte de cercle vertueux ! L'important sera que vous soyez le plus diplomate possible pour que vos désirs et vos volontés soient respectés. Par ailleurs, si vous avez un projet en tête, c'est toujours la même chose, il faut que vous soyez patient (2e décan).

Vierge

Votre énergie devrait être débordante aujourd'hui et vous avez intérêt à la dépenser dans votre travail ou, si vous ne travaillez pas, dans une activité énergivore ! Sinon, elle va s'accumuler et vous déborderez alors de nervosité ! En fait, plus vous serez productif et mieux vous vous porterez. 3e décan, veillez encore à démêler le vrai du faux...

Balance

Vous serez peut-être en bisbille avec un/e partenaire, à moins que cette personne ne se montre un peu trop empressée ou... pressée. Vous aimez aller à votre rythme et apparemment vous serez en compagnie de quelqu'un de très impatient et qui vous poussera à accélérer le mouvement. Ne vous énervez pas, prenez votre temps tranquillement, sans faire la moindre remarque.

Scorpion

Apparemment, vous serez très occupé aujourd'hui, vous aurez la tête trop pleine et vous risquez d'oublier quelque chose... ou quelqu'un. C'est-à-dire que vous pourriez zapper un rendez-vous, laisser votre téléphone quelque part ou égarer un objet auquel vous tenez. Ne cherchez pas, vous le trouverez de toute façon. Mais attention tout de même à ce qu'on ne vous vole pas.

Sagittaire

La Lune se glisse en Bélier, ouf ! Vous allez sortir peu à peu des dissonances et dès aujourd'hui vous retrouverez une partie de votre niaque habituelle. Vous aurez l'impression d'être plus optimiste, plus dynamique aussi, et c'est votre ressenti qui comptera plus que la réalité, où ce n'est toujours pas une ambiance de rêve. Veillez à ne pas vous faire d'illusion sur quoi que ce soit.

Capricorne

Vous aurez un sentiment d'injustice, de ne pas avoir mérité qu'on vous fasse des remarques alors que vous faites ce qu'il faut pour que tout le monde soit content. On peut vous reprocher de ne pas assez donner, alors que vous avez au contraire l'impression d'être généreux, plus avec ceux qui vous font des reproches qu'avec les autres d'ailleurs. Essayez de ne pas sur-réagir.

Verseau

Une bonne journée en perspective ! Vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles ou être vous-même le messager d'informations qui réjouiront ceux qui les entendront. Vous aurez d'ailleurs besoin de gaieté et d'action pour vous sentir bien dans votre peau, faites juste attention à ne pas prendre vos désirs pour une réalité, que ce soit dans le domaine de l'argent ou de l'amour.

Poissons

Votre rapport à l'argent et à la possession est au premier plan aujourd'hui, vous risquez de trop dépenser ou d'être trop protecteur avec ceux que vous aimez, au point que vous pourriez être un peu étouffant. Évitez d'être " lourd ", la peur de perdre l'autre ne doit pas dicter votre comportement. Quant à l'argent, on a l'impression qu'il pourrait partir très vite !

