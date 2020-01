L'horoscope du 10 janvier 2020

publié le 10/01/2020 à 05:30

Bélier

Vous, avec Saturne et Pluton qui siègent au zénith de votre thème, vous ne pouvez pas concrétiser vos ambitions tout de suite, il vous faut encore patienter un an. C'est-à-dire que fin 2020 et début 2021 Saturne et Jupiter seront conjointes en Verseau et regarderont le 1er décan avec amitié ; vous aurez alors une occasion un peu inespérée de changer de travail ou même de changer de vie si c'est ce que vous souhaitez. Mais en ce moment, inutile de vous obstiner.

Taureau

Une excellente conjoncture pour une grande partie du 3ème décan, qui est en train de se débarrasser de vieilles idées, de vieilles certitudes qui étaient un handicap. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça et que vous préféreriez que rien ne bouge, et c'est peut-être ce qui va se passer. Mais quand même, la vie c'est l'évolution et celle qui vous est proposée est de renouveler vos idées et opinions, tout en restant vous-même bien sûr.

Gémeaux

Vous pourriez démarrer ou prolonger une histoire de coeur que vous pensiez totalement éphémère. Mais tel est pris qui croyait prendre, 3ème décan. Parfois, l'amour peut vous surprendre quand vous vous y attendez le moins, et d'autant plus quand Vénus est en Verseau comme en ce moment ; elle est sous l'influence d'Uranus, planète des imprévus... Mais vous pourriez aussi reprendre votre liberté alors que l'autre ne s'y attend pas.

Cancer

Dans votre 3ème décan, la Lune s'oppose à Saturne et Pluton : d'anciennes émotions parfois violentes pourraient refaire surface mais pour votre plus grand bien. Le bien n'est peut-être pas tout de suite : ça peut se révéler douloureux de se souvenir d'événements, de situations dont on a souffert... Mais tout vaut mieux que le refoulement car il nous oblige à refaire sans cesse les mêmes erreurs et à retrouver les mêmes souffrances.

Lion

Né après le 17 août, c'est le moment de vous engager dans une histoire de cœur, ou de vous engager autrement, en signant un contrat ou un accord par exemple. En tout cas, Vénus qui vous fait face représente cet engagement, cet accord... Toutefois, vous êtes libre d'accepter ou non ce qu'on vous propose. Les astres proposent, justement, mais les hommes disposent : il n'y a là aucun, mais vraiment aucun déterminisme.

Vierge

Le 3ème décan a et aura toute l'année, les faveurs du ciel. Saturne, Pluton puis Jupiter seront en phase avec vous et vous finirez par obtenir ce que vous voulez. Et parfois, cela fait des années que vous attendez votre heure, celle de prendre plus de place, plus de pouvoir, d'avoir plus de visibilité dans votre job : c'est cette année que cela doit se conclure ! Mais cela dépendra aussi beaucoup de votre ascendant : lisez les prévisions le concernant.

Balance

Saturne et Pluton jouent un rôle majeur 3ème décan car, à terme, vous allez pouvoir dominer tout ce qui vous angoisse et gêne votre progression, votre maturation. Cela dépend de votre âge, bien sûr mais c'est un aspect difficile, d'autant plus difficile si vous êtes jeune et donc peu armé face aux difficultés. Mais c'est une forme d'initiation que vous n'aurez plus jamais à revivre, c'est promis.

Scorpion

Vous vivez la conjoncture les doigts dans le nez, c'est-à-dire que vous n'en êtes pas affecté, au contraire, vous désirez vous cultiver et elle vous en apprend beaucoup. Certains vont approfondir des connaissances déjà acquises (3e décan principalement) ou ils vont les remettre à jour, à moins que vous ne fassiez une formation assez longue (vous êtes peut-être déjà dedans) et qui peut vous mener loin.

Sagittaire

Je reviens sur la présence de Mars dans votre 1er décan, c'est très poil à gratter aussi ne vous étonnez pas si vous réagissez un peu trop fort à certaines stimulations. Une petite remarque innocente, une plaisanterie que vous prenez mal, toute situation de frustration ou de vexation peut vous faire trop réagir, et même dans certains cas déchaîner votre colère. Toutefois, cela peut être, chez certains, une froide colère qui fera peur aux autres !

Capricorne

Chez vous, la conjonction Saturne/Pluton est exacte et éclairée par la pâle lumière lunaire, 3e décan, certaines mutations et transformations sont lentes et difficiles. Ce sont en fait des processus, j'ai déjà dû vous le dire, qui prennent des années car il vous faut sortir de l'inconscient (Pluton) des émotions et parfois des souvenirs (Saturne) refoulés. Mais une fois le processus terminé, quelle libération ! Vous serez quelqu'un de neuf !

Verseau

Il n'y aurait pas quelqu'un qui vous plaît à votre travail, ou que vous voyez souvent lors de vos activités ? Il peut se passer quelque chose, natif du 3e décan. En effet, Vénus passe par conjonction sur votre Soleil (l'aspect le plus fort) et vous pourriez faire un pas en avant dans cette relation et en être tout excité. Ceux qui n'ont aucune envie de s'engager, ne seraient cependant pas contre une petite histoire qui les ferait un peu frissonner.



Poisson

La conjonction, très forte, de Saturne et Pluton est en phase avec votre 3ème décan et c'est positif car cela concerne un changement progressif de votre style de vie. Vous avez envie d'autre chose depuis longtemps et c'est en train, peu à peu, de se concrétiser. C'est un processus très lent, nous l'avons déjà évoqué, et qui pour l'instant se concentre surtout sur ceux nés les 10, 11, et 12 mars. Un projet pourrait aussi vous faire changer de vie.