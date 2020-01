L'horoscope du 7 janvier 2020

publié le 07/01/2020 à 05:30

Bélier

Tout prêtera à plaisanterie aujourd'hui, vous serez le roi des bonnes blagues et des canulars qui ne peuvent que faire rire. Au moins vous mettrez de l'ambiance ! Et en période Capricorne où tout est plus sérieux que d'habitude, votre humour et votre légèreté feront du bien. 2ème décan, né autour des 3, 4 avril il est possible que vous obteniez un important rendez-vous, surtout si vous cherchez du boulot.

Taureau

Vous y réfléchirez à deux fois avant de vous décider, ou non, à faire une dépense. Même si c'est une dépense utile, vous trouverez de bonnes raisons pour l'éviter. Quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Si c'est une grosse dépense, c'est normal que vous freiniez, que vous réfléchissiez, mais si ce n'est pas important, laissez-vous aller car au bout du compte vous en serez content.

Gémeaux

Vous serez en désaccord avec un collaborateur ou un proche, 1er décan et l'autre se montrera assez virulent. Utilisez votre humour, il sera un bon contre-feu. Surtout usez-en sans modération, c'est ce que méritent les esprits chagrins. Bien sûr, ne vous moquez pas d'eux méchamment, n'ironisez pas sur leur physique mais plutôt sur leur manière de se comporter, et votre interlocuteur finira par vous laisser tranquille.

Cancer

Vous serez trop réceptif aux humeurs des uns et des autres et cela ne peut que vous perturber. Tenez-vous à distance de ceux qui risquent de vous influencer. Vous n'avez pas d'autre choix car même si vous affichez de l'indifférence, cela ne veut pas dire que vous ne serez pas sensible ! Par ailleurs, né autour du 5 juillet, il n'est pas impossible qu'on vous donne une réponse positive aujourd'hui.

Lion

C'est une journée où votre sens de l'anticipation vous sera très utile. Écoutez votre intuition à propos de certaines personnes, elle ne vous trompera pas. Et le Soleil et Mercure se trouvant dans votre secteur du travail, on peut penser qu'il vous faudra anticiper les critiques de certains collaborateurs, forcément jaloux et donc peu enclins à la bienveillance. Mais vous le sentirez à l'avance et vous ne les laisserez pas faire !

Vierge

Vous aussi vous serez un peu trop nerveux, parce que vous aurez l'impression que vous allez manquer de temps pour terminer ce que vous avez à faire. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, de toute manière vous y arriverez, mais c'est l'idée, et seulement l'idée, que vous ne pourriez pas rendre ce travail dans les temps qui vous perturbera. C'est dans votre nature, mais vous pouvez aménager votre nature.

Balance

Une journée vraiment sympathique, c'est fou comme vous dégagerez des bonnes ondes, de l'optimisme et cela attirera les autres comme un puissant aimant. C'est toujours comme ça : on attire inconsciemment les gens positifs quand on est soi-même positif. Et si vous ne l'êtes pas, ne vous étonnez pas si vous êtes entouré de personnes qui auront tendance à voir le verre à moitié vide. C'est logique !

Scorpion

Cela arrive quand la Lune est en Gémeaux, vous serez encore plus ironique et sarcastique que d'habitude. Personne ne pourra échapper à vos petites piques. De plus, elles seront drôles, vous aurez un public, alors pourquoi vous en priver ? Faites juste attention à ne pas dire de méchancetés et à ne pas prendre quelqu'un comme tête de turc. Soyez démocratique et envoyez des piques à tout le monde !

Sagittaire

Les foudres jupitériennes risquent de se déclencher pour le 1er décan, qui ne supporte pas la frustration ces jours-ci. Or, on va vous refuser quelque chose. Ou alors vous allez trouver un obstacle sur votre route qui vous obligera à faire un effort pour le franchir... Toutefois, vous avez de l'énergie en réserve, vous en avez même trop et vous saisirez au vol toutes les occasions de vous battre, d'être le plus compétitif.

Capricorne

Vous passerez une bonne journée, tout simplement parce que vous prendrez les choses moins au sérieux et que vous vous sentirez moins responsable de tout. C'est un des effets de la Lune en Gémeaux, surtout quand vous êtes dans votre période anniversaire. Par ailleurs, 2ème décan, Mercure entame une harmonie avec Neptune qui vous branche direct sur le ciel et vous donne une belle intuition.

Verseau

Une belle journée pour la plupart d'entre vous, vous montrerez votre meilleur profil, le plus humain, le plus généreux et vos services seront très appréciés. Vous sentirez que des regards admiratifs se posent sur vous et qu'ils sont même peut-être envieux... 1er décan, le bon aspect de Mars est activé et s'il est bon pour donner vie à un projet, il est moins bon sur le plan amical : ne soyez pas en rivalité avec tout le monde !

Poisson

Vous serez un peu trop nerveux, peut-être en colère 1er décan mais comme d'habitude vous n'en montrerez rien ; seuls vos tics corporels vous trahiront. Et ce qui vous rend nerveux c'est éventuellement qu'on vous en demande trop au travail et que vous aimeriez bien qu'on vous fiche la paix. Mais l'un de vos supérieurs est sur votre dos pour deux ou trois jours. Mon conseil : au lieu de vous rebiffer, restez souriant et dites oui à tout ! Vous verrez bien après.