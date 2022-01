L'horoscope du samedi 8 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune traversant votre signe, vous serez dans la compétition, et n'aurez qu'une idée en tête, battre vos adversaires. Et ceux des 31 mars, 1er et 2 avril en sont capables. La Lune va s'allier à Mars entre aujourd'hui et demain, non seulement vous aurez la forme physique, mais aussi morale. Et le moral, la confiance en soi, c'est 50 pour cent de chances en plus de réussir. Né vers le 28 mars, un petit déplacement au programme ?

Taureau

Il faudrait vous reposer ce week-end, ne pas faire trop d'efforts, vous avez besoin de vous ressourcer, de bien dormir surtout. Mais vos pensées vous troublent 1er décan. Il est possible en effet, que vous ayez eu une semaine un peu difficile, surtout dans vos relations avec les collègues, les proches, et comme vous êtes du genre à ruminer, cela vous trotte dans la tête et vous empêche d'avoir un sommeil vraiment reposant.

Gémeaux

L'amitié et la solidarité seront au programme du week-end. Aider un voisin, ou apporter votre contribution à une association feront partie de vos priorités. Surtout si vous êtes du 1er décan, la Lune (sensibilité) s'allie avec Mercure (échanges) et cela vous donne envie d'apporter quelque chose aux autres, à ceux qui pourraient avoir besoin de vous. Cela dit, il est possible que ce soit vous qui ayez besoin d'un coup de main.

Cancer

Soit c'est vous qui ferez la morale à quelqu'un de la famille, soit au contraire on vous fera des remarques sur votre conduite. Vous le prendrez mal et vous aurez raison. En effet, dans ce cas, la personne (un proche) manquera de délicatesse et vous aurez l'impression qu'il/elle fait exprès de vous provoquer, 1er décan. Cela dit, vous serez hyper sensible et prendrez les choses un peu trop à cœur, modérez-vous !

Lion

1er et 2e décan, tout semble aller comme sur des roulettes. Vous allez pouvoir changer d'air ce week-end, ou en tout cas vous prendrez de la distance et c'est l'essentiel. 1er décan, vous avez peut-être eu une difficile négociation-discussion à mener, et 2e décan vous devez supporter des restrictions qui vous déplaisent, tout en vous déstabilisant. Mais c'est en train de se terminer, gardez patience et le moral !

Vierge

Fin du 2e décan, né autour des 11, 12 septembre, le Soleil et Vénus sont en phase avec vous, c'est donc un très agréable week-end, qui va vous permettre de vous détendre. Il faut dire que vous avez été sur les nerfs avec la dissonance de Mars (tout 2e décan) et qu'elle est en train de se terminer, laissant la place à une conjoncture plus douce, plus valorisante, même si Vénus est encore rétrograde et ne donne pas sa pleine mesure.

Balance

Face à vous, la Lune en Bélier indique que votre partenaire ou en tout cas quelqu'un de proche risque de faire retomber sa mauvaise humeur sur vous. Une explication s'impose. Il ne faut pas laisser le non-dit et la rancoeur s'installer, ce serait pire. Mercure (échanges) étant bien placée, dialoguer sera la bonne solution. Demandez à votre chéri/e où il/elle a " mal " : au physique ou au moral. Vous savez faire parler les autres.

Scorpion

Vous aurez pas mal de tâches sur le dos, il s'agira de vous occuper d'un parent ou d'un proche, de l'aider à déménager ou à faire des travaux chez lui/elle. Un samedi fatigant. D'ailleurs, certains iront au boulot en traînant des pieds et devront s'agiter plus que le reste de la semaine ! En outre, le 1er décan trouvera qu'on lui parle mal, qu'on n'est pas respectueux avec lui. Aussi, vous serez tenté de rendre la monnaie de la pièce.

Sagittaire

Pas de dissonance aujourd'hui, au contraire, vous serez tout joyeux même si vous n'avez rien de prévu. Ce que vous espérez, ce sont les occasions de dernière minute : aller faire un jogging avec un copain, du shopping avec une amie ou vos enfants. Tout ce que vous déciderez impulsivement vous amusera et vous donnera la pêche, 1er décan. 3e décan, la pêche, vous allez l'avoir, Mars est en train d'aborder votre décan.

Capricorne

Un week-end dynamique, même un peu trop, avec une Lune Bélier pour vous accompagner. Vous serez dans l'énergie et en même temps sensible et susceptible. Cela risque de faire des étincelles en famille, mais rien de très important, surtout que les uns sont protégés par Vénus, les autres par Jupiter. 1er décan, en particulier, vous êtes fier de l'un de vos proches, ou alors vous avez entamé un stage qui semble vous plaire.

Verseau

Votre impulsivité, liée à la Lune en Bélier, pourrait vous inciter à parler trop vite ou trop fort. Si vous êtes énervé, dépensez votre énergie en faisant de la marche rapide, par exemple. C'est parce que vous serez énervé que vous risquez de dire des choses que vous regretterez par la suite. Par ailleurs, un déplacement peut être au programme : certains pourraient se rendre à une manif, d'autres rendre visite à un frère, une sœur.

Poissons

Vous avez décidé de faire des petits cadeaux à une ou même plusieurs personnes. Mais est-ce vraiment utile, est-ce un moment spécial, et n'est-ce pas pour vous faire aimer ? Je ne pense pas que vous ayez consciemment envie " d'acheter " l'amour des autres, mais cela pourrait être une volonté inconsciente. Quoi qu'il en soit, si vous en avez les moyens allez-y, mais faites-vous d'abord un cadeau à vous-même. Respectez-vous !