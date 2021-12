L'horoscope du mercredi 29 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Jusqu'au 10 mai, la planète qui gère vos chances sera dans votre secteur 12 et cela peut représenter une opportunité de développement plus important que vous le pensez, de quelque chose que vous avez mis en place. Une relation professionnelle, une rencontre avec un " guide " peut aussi se développer sous cette influence, ou alors un amour devant être tenu secret pendant quelque temps (1er décan, jusqu'au 12 février).

Taureau

En toute situation, Jupiter va vous être d'une aide précieuse parce que, précisément, la planète occupe le secteur 11, celui des aides et surtout de l'entraide. Quelqu'un prendra vos affaires ou vos histoires à coeur (surtout 2e décan, après le 12/2) et vous incitera à faire ce que vous devez faire afin que vous entriez en possession de ce qui vous est dû au titre d'aide, d'héritage, de dédommagement, etc. 1er décan, jusqu'au 12 février.

Gémeaux

Jupiter n'est pas en très bonne position, sauf si vous avez un objectif à atteindre. En fait, vous n'obtiendrez ce que vous voulez que si vos joignez vos forces à celles des autres. Si vous êtes plusieurs à réclamer quelque chose, qui est un droit à vos yeux et un devoir pour l'autre, vous avez plus de chances que si vous faites votre réclamation tout seul dans votre coin. Mais un avocat peut également s'occuper de vous.

Cancer

Une excellente conjoncture pour tout votre signe, le 1er décan étant favorisé jusqu'au 12 février. Un beau voyage peut vous attendre, tout comme vous pouvez faire une formation diplômante qui, à terme, changera votre position dans une entreprise, ou vous permettra de développer la vôtre. En outre, si jamais vous avez un procès, un problème avec la justice en cours, vous avez des chances de gagner votre affaire.

Lion

La planète de chance, celle qui vous valorise le plus, est dans un secteur financier jusqu'au 10 mai. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer de l'argent qu'on vous doit, à la suite d'une vente pour certains, ou d'un dédommagement. Chaque décan y aura droit d'ici le 10 mai. Après le 10 mai, Jupiter en Bélier sera extrêmement chanceuse pour le 1er décan, qui a bien mérité une période d'épanouissement.

Vierge

Jupiter est à présent face à vous, dans votre secteur 7 des unions et associations. Au positif, vous pouvez gagner en justice contre un adversaire, vous associer avec quelqu'un ou encore faire une rencontre amoureuse qui aura son importance. Au négatif, il se peut qu'un concurrent vous mette des bâtons dans les roues, que l'on vous fasse un procès, voire que vous divorciez. Jupiter est aussi chanceuse qu'elle peut être malchanceuse.

Balance

C'est votre secteur du travail qui va se développer sous l'influence de Jupiter. Votre travail quotidien sera plus fourni et surtout plus intéressant parce qu'il vous apprendra beaucoup. Évidemment, cela dépend de ce que vous faites dans la vie, mais certains pourraient aussi faire un stage, démarrer une formation qui leur apportera beaucoup. Si vous avez des employés, certains pourraient être un peu vindicatifs.

Scorpion

Très bonne position de Jupiter, la planète qui gère vos acquisitions, vos biens, cela pouvant s'entendre de plusieurs manières. Soit vous allez vous offrir quelque chose qui vous fera très plaisir, soit vous allez rencontrer l'amour, soit encore vous allez avoir un enfant. En tout cas, vous avez jusqu'au 10 mai pour que l'accent soit mis sur l'un de ces domaines. Par ailleurs, vous serez plus sûr de vous et de votre pouvoir de séduction.

Sagittaire

Un problème juridique ou administratif ? En tout cas Jupiter vous dit qu'il est important que vous respectiez les lois en vigueur, que vous ne preniez pas de chemin de traverse, 1er décan jusqu'au 12 février. Toutefois, la planète qui gère votre thème occupe un secteur lié à la maison, à la famille et vous pourriez donc vous agrandir dans tous les sens du terme. Déménager, ou accueillir un nouveau membre dans la famille.

Capricorne

L'épanouissante planète sera dans votre 3e secteur jusqu'au 10 mai, 1e décan jusqu'au 12 février. Jupiter amplifie, développe, place une loupe puissante sur un domaine et, pour le Capricorne, c'est le domaine des échanges, des apprentissages et des rapports avec l'entourage qui est concerné. Votre cercle pourrait s'agrandir avec l'arrivée d'une " pièce rapportée ", mais vous pouvez aussi vous former à un autre job.

Verseau

Jupiter se place dans votre secteur 2, celui qui représente vos biens, vos acquisitions, votre argent et votre confort en général. Il y a donc des chances pour qu'un projet vous rapporte plus que vous le pensiez, ou que l'argent rentre plus facilement grâce à une opportunité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Côté coeur, il est possible que vous nouiez des liens avec quelqu'un de brillant, qui a une importante situation.

Poissons

Chance ou malchance, grâce ou disgrâce, vous pouvez monter très haut, aller très loin avec Jupiter chez vous, mais vous pouvez aussi être discrédité et remis à votre place alors que vous pensiez avoir atteint un objectif ambitieux. 1er décan, jusqu'au 12 février, vous n'aurez a priori que les bons côtés de Jupiter, c'est-à-dire que vous réussirez ce que vous entreprenez sans l'aide de personne. Vous serez fier de vous.