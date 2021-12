L'horoscope du jeudi 30 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2e décan, vous allez bien profiter de l'aspect positif que Mars vous envoie depuis un secteur d'expansion. C'est-à-dire que vous allez prendre plus de place, ou que vous allez trouver VOTRE place là où vous travaillez ; mais cela peut aussi être en famille où vous ne vous sentiez peut-être pas très bien accepté jusqu'à présent... En tout cas, quoi que vous décidiez ou fassiez, on peut dire que la confiance règnera, que vous inspirerez confiance.

Taureau

Une rencontre entre Mercure et Vénus a des chances de réjouir votre 3e décan, même si elle est conjointe à Pluton. Au contraire, vous pourriez vous investir à fond dans une relation forte, passionnée et qui vous apporte beaucoup sensuellement. Cela dit, le domaine où s'exerce cette configuration est différent chez chacun, parce que cela dépend de votre ascendant. Sans celui-ci, on peut penser à une rencontre avec quelqu'un d'étranger.

Gémeaux

2ème décan, c'est à votre tour de recevoir l'opposition de Mars, qui est heureusement en bon aspect avec Saturne. C'est-à-dire que si quelqu'un vous en veut, ou se comporte mal avec vous, ce sera certainement limité, vous parviendrez à raisonner cette personne de manière à ce qu'il/elle ne dépasse pas les limites. Et si c'est votre partenaire qui est de mauvaise humeur, la meilleure chose à faire sera de prendre du recul, de mettre une distance entre vous.

Cancer

Vous serez probablement sensible, 3e décan, à la conjonction de Vénus et de Mercure. Il s'agit peut-être d'une rencontre, ou d'une explication avec votre partenaire. Simplement, comme Vénus est rétrograde, vous n'obtiendrez pas de résultat pour l'instant et vous serez même peut-être obligé de repasser par une autre explication à la fin du mois et même dans la seconde partie de février où vous vous ferez enfin comprendre.

Lion

Vous serez sensible au bon aspect de Mars si vous êtes du 2e décan, et surtout à son harmonie avec Saturne. Celle-ci vous ennuie, vous freine, vous crée des soucis, mais les actions ou décisions que vous entreprendrez pourraient vous conduire à prendre la situation en main, de manière à ce que les choses ne stagnent pas trop. En tout cas, vous ferez votre possible et ne pourrez pas vous reprocher de n'avoir rien tenté.

Vierge

Deux aspects pour vous aujourd'hui : la dissonance de Mars pour le 2e décan, qui vous oblige à prendre une décision, à rester ferme et ne pas vous laisser attendrir, et puis pour le 3e décan, une rencontre entre Mercure et Vénus. Cela peut aller de la simple ambiance agréable, parce que vous êtes à l'aise et bien dans votre peau, jusqu'à un petit bonheur grâce aux enfants, ou pour certains, à une rencontre qui revient au 1er plan.

Balance

Votre 2e décan sera hyperactif jusqu'au 10 janvier grâce à un bon aspect de Mars. Vous serez fermement décidé à dire ce que vous pensez sans mettre de filtre et cela s'adressera à quelqu'un avec qui vous travaillez et qui en prend trop à son aise, selon vous. 3e décan, vous recevez une rapide conjonction entre Mercure et Vénus, qui pourrait vous rappeler un souvenir, ou vous remettre en contact avec quelqu'un du passé.

Scorpion

Une jolie configuration pour ceux du 3e décan qui voient Mercure, Vénus et Pluton conjoints dans leur secteur 3. Il se passe quelque chose dans le domaine du contact, des liens que vous créez, ou (pour certains) de ce que vous écrivez ou communiquez. Si vous avez fait une rencontre, une liaison a pu se mettre en place et les choses évoluent, il y a même de la passion dans l'air. Toutefois, vous pouvez aussi vous passionner pour quelque chose, pas forcément pour quelqu'un.

Sagittaire

2e décan, vous êtes sous l'influence de Mars jusqu'au 10 janvier, aussi surveillez votre impulsivité, votre besoin d'agir et de prendre des risques, ou vos décisions tout seul. Votre impatience pourrait aussi être accentuée, de même que votre susceptibilité : vous ne supporterez pas la moindre critique, cela peut vous mettre très en colère. Or, les colères jupitériennes sont réputées pour être particulièrement tonitruantes.

Capricorne

Mars a investi le 2e décan du Sagittaire et se trouve pile en bon aspect avec Saturne, votre planète maîtresse. Soit c'est vous qui ferez preuve d'un courage à toute épreuve, que vous mettrez plus au service des autres qu'au vôtre, soit ce sont les autres que vous trouverez courageux parce qu'ils prendront des décisions très fermes et vous approuvez ce genre d'attitude. Sauf, bien sûr, si ces décisions sont prises contre vous.

Verseau

En bon Verseau, vous avez sûrement un projet en tête, une idée, quelque chose que vous anticipez, et c'est d'autant plus dans l'air du temps que Mars occupe le secteur qui correspond et qui lui donne toute latitude pour accélérer vos projets ou anticiper quelque chose (2e décan surtout). Toutefois, ce secteur est également celui des amis, aussi attention à ne pas agir de façon à blesser l'un d'entre eux dans son orgueil.

Poissons

2e décan, ce Mars qui vient d'entrer dans le 2e décan du Sagittaire n'est pas favorable à votre tranquillité. On a l'impression que vous allez crouler sous le travail, sous les demandes et que vous ne pourrez rien refuser, même si l'envie ne vous en manque pas ! Toutefois, si vous accélérez un peu, si vous ne vous dispersez pas en faisant plusieurs choses à la fois, il y a des chances pour que vous terminiez plus tôt que prévu.