L'horoscope du mardi 28 décembre 2021

Bélier

La paire Mercure-Vénus se trouve dans votre secteur 10, de la réussite, de l'accomplissement. Peut-être que vous avez réussi à ne pas vous laisser influencer par quelqu'un, que vous avez vaincu la jalousie qui vous empoisonnait la vie ? A moins que vous n'ayez l'occasion de faire une rencontre d'ici dimanche, d'autant plus que Vénus se sépare de Pluton et c'est ce qui provoquait la jalousie.

Taureau

La conjoncture est toujours excellente, que ce soit pour le 1er décan avec l'arrivée de Jupiter en Poissons (demain), ou pour le 3e qui reçoit les influx d'une conjonction heureuse entre Mercure et Vénus. A l'occasion d'un déplacement (sortie, courses, ou visite à des proches, des amis) vous pourriez vous trouver en présence de quelqu'un qui vous plaira, et même vous attirera fortement.

Gémeaux

Nous parlerons de Jupiter demain, pour l'instant c'est la rencontre de votre planète, Mercure, avec Vénus qui peut vous occuper, surtout 3e décan. Il est envisageable que vous receviez de l'argent, une somme que vous attendiez depuis longtemps, cette conjoncture étant valable toute la semaine. Toutefois, vous pouvez aussi vivre une petite crise dans votre couple, ou avec un/e ami/e.

Cancer

Le 1er décan se porte comme un charme, le 2e décan a un sujet d'inquiétude qui ne sera plus d'actualité à la fin de la semaine prochaine. Le " problème " ce sont les questions qui se posent pour le 3e décan. Vénus s'éloigne de Pluton, mais elles se frôlent encore et Mercure va à leur rencontre. Il se pourrait qu'on vous aide à voir plus clair sur la vraie nature d'un partenaire. Mais vous risquez de ne pas y croire.

Lion

Le ciel chahute le 2e décan, ou plutôt c'est le 2e décan qui vit mal une situation qui lui est imposée et les changements qu'il se sent obligé d'accepter. Mais tout va bien pour le 1er décan, nous en parlerons demain. Reste le 3e décan qui reçoit à partir d'aujourd'hui une agréable conjonction Mercure-Vénus, mais qui est diminuée par le signe/secteur qu'elle occupe. Quelqu'un que vous aimez vous énerve !

Vierge

1er et 2e décan, votre vie n'est pas très calme ces jours-ci, alors que le 3e décan a des chances de vivre des moments parmi les plus agréables de cette année. En effet, Mercure (votre maître) rencontre Vénus et elles vont rester conjointes jusqu'à dimanche. Il n'est pas exclu que vous tombiez amoureux, ou en tout cas que vos sentiments soient au 1er plan : conjoint, enfants et animaux vous toucheront au coeur.

Balance

Le 2e décan est stimulé par Mars et semble vouloir mettre son environnement au pas. C'est-à-dire que vous serez un peu exigeant avec votre entourage, mais que vous pouvez aussi vouloir faire quelque chose de concret pour l'environnement. C'est un sujet qui vous tient très à coeur, dans un souci de beauté la plupart du temps, et aussi dans celui du bien-être de personnes moins favorisées que vous.

Scorpion

Votre vie avec vos proches, vos voisins, ceux qui vous entourent habituellement sera très animée dans les prochains jours. Vous qui êtes souvent assez distant, mais vous vous rapprocherez et aurez envie de participer aux conversations, de mettre votre grain de sel, tout en restant aimable. Alors que d'habitude vous avez un fort esprit critique, vous le laisserez de côté et aurez beaucoup d'humour.

Sagittaire

La rencontre Mercure-Vénus se fait dans votre secteur d'argent, mais il est difficile de savoir si c'est de l'argent que vous allez sortir parce que vous avez un important investissement à faire, ou si c'est de l'argent que vous allez recevoir. Avec Jupiter qui arrive demain dans votre secteur 4 de la maison, il est très possible que vous signiez l'achat d'un bien, ou qu'au contraire vous vendiez.

Capricorne

Dans votre signe, Mercure et Vénus sont à présent conjointes (3e décan) et vont le rester jusqu'à ce que Mercure entre en Verseau samedi. Vos rencontres seront très agréables, certains auront un rendez-vous amoureux qui sera marquant. Mais vous pouvez aussi, dans un tout autre registre, être content de vous rendre à une exposition, dans un musée, ou d'aller voir de vieilles pierres quelque part. La beauté des choses anciennes vous attirera.

Verseau

Mercure entrera dans votre signe ce week-end, en attendant la planète des échanges est collée à Vénus, dans votre secteur 12. Soit quelqu'un que vous aimez a des ennuis, peut-être de santé, soit la situation est très différente et vous avez quelqu'un en tête, avec qui il ne se passe rien pour l'instant. Mais vous pensez à lui/elle très souvent dans la journée. Il va falloir être un peu patient.

Poissons

La conjonction de Mercure et Vénus qui se forme aujourd'hui pour quelques jours, crée des conditions favorables à vos rencontres, surtout sur le plan amical. C'est bientôt le réveillon, peut-être que vous préparez la soirée en contactant vos amis, que ce soit pour les inviter chez vous ou, si vous êtes invité, pour leur demander ce que vous pouvez apporter. Une semaine agréable pour le 3e décan.