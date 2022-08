L'horoscope du Sagittaire pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres au Sagittaire au mois de septembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 23 novembre au 20 décembre.

Climat général

La Vierge a fait son apparition le 23 août, et le Soleil a tout de suite été en dissonance avec Mars, ce qui n'a pas été une mince affaire pour le 1er décan. Énervement, colère, petites blessures physiques ou d'orgueil... C'est terminé à présent et c'est votre gendarme intérieur qui va prendre les commandes jusqu'au 23 septembre. Vous serez exigeant, autant avec vous-même qu'avec les autres et votre sens critique dominera vos échanges. Mais vous vous reprendrez rapidement ! 2e décan ce sera entre le 2 et le 12 septembre, 3e décan entre le 12 et le 22.

Vie quotidienne

Justement, la présence constante de Mars en Gémeaux (jusqu'en mars 2023) est un indicateur de rapport de force dans votre vie quotidienne. Vous accorderez trop d'importance à des détails parfois mineurs et vous vous irriterez car vous ne pourrez pas trop vous mettre en colère ; il faudra au contraire tenter de rester conciliant (1er et 2e décan). Cela dit, c'est peut-être un travail en équipe qui sera compliqué pour vous car votre nature vous porte à diriger et ce n'est peut-être pas vous qui serez le ou la chef. Et obéir, ce n'est vraiment pas ce que vous aimez.

Vie amoureuse

Vénus aussi ne sera pas très sympathique ce mois-ci ! Elle traversera la Vierge du 5 au 29. 1er décan, jusqu'au 13 vous serez plus enclin à contrôler vos sentiments, probablement pour ne pas vous disperser entre vie pro et vie affective. Mais vous saurez vous organiser. 2e décan, c'est vous qui aurez le plus de soucis avec cette Vénus car elle sera en dissonance avec Mars et il y aura forcément du conflit dans l'air, un désaccord avec votre partenaire. Mais ce sera l'affaire de quelques jours. 3e décan, surveillez l'opposition Vénus/Neptune qui peut vous valoir des illusions et des désillusions.

En aparté

La nouvelle Lune se formera le 25, et occupera le 1er décan de la Balance, en parfaite harmonie avec votre 1er décan qui ne sera plus embêté par Mars. Cette NL célèbrera l'amitié et la solidarité, tout comme elle privilégiera vos projets. Elle sera opposée à votre maître, Jupiter, elle-même en harmonie avec vous. En conséquence, un imprévu heureux peut également advenir. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

