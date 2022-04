L'horoscope du mercredi 20 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En secteur 2 de votre argent et de vos biens, le Soleil dope votre besoin " d'avoir ". Il vous faut ceci ou cela et vous allez mettre toute votre énergie pour l'obtenir. Cela peut être un objet, bien sûr, mais aussi un nouveau poste ou un boulot. Vos appétits sont également au premier plan, attention à ne pas trop manger ou boire.

Taureau

Bon anniversaire ami Taureau ! Si vous êtes né cette semaine, vous êtes du 1er décan et votre Soleil reçoit un bon aspect de Mars : un projet, un espoir mobilisent vos forces et créent une dynamique qui vous donne la pêche. Par ailleurs, dans votre 2e décan, Mercure est en bon aspect avec Vénus et il pourrait y avoir un rendez-vous coquin.

Gémeaux

En période Taureau, vous avez intérêt à vous référer à tout ce qui est concret, à ne croire qu'en ce que vous pouvez voir et toucher, afin de ne pas être le jouet de votre imagination. Par ailleurs, votre générosité, votre dévouement et le don de soi sont activés sous cette conjoncture, mais veillez à ce qu'on n'abuse pas de votre bonté.

Cancer

La période Taureau est dédiée à la solidarité, la fraternité et l'entraide. Que ce soit au niveau individuel - vous allez aider un ami par exemple - ou d'une manière plus générale sur le plan social où vous pourriez travailler pour une association qui s'occupe de personne défavorisées, du style des " restos du coeur " ou autre.

Lion

Votre sens du devoir, vos valeurs, les codes à respecter, sont représentés par le signe qui prend les commandes, le Taureau. Pour l'instant, pas de dissonance et donc, pour le 1er décan, un sentiment d'accomplissement, ou d'avoir fait ce que vous estimiez devoir faire. 2e décan, vous avez moins l'esprit de contradiction !

Vierge

Une bonne période que celle du Taureau qui débute aujourd'hui. Il y a la possibilité de vous " agrandir " dans tous les sens du terme, ou d'éprouver un sentiment de réussite, de bien-être (1er décan jusqu'au 30 avril). 2e décan les astres sont toujours très favorables aux rencontres et aux moments agréables, ou à une rentrée d'argent.

Balance

Quand le Taureau est aux commandes, votre priorité est l'argent, surtout les ressources dont vous disposez, ou dont vous pourriez avoir besoin pour vos projets. Mais l'ambiance risque aussi d'être à la crise, surtout 1er décan, probablement parce que quelqu'un vous porte sur les nerfs, une personne de votre vie quotidienne.

Scorpion

Le Taureau, qui démarre aujourd'hui, est votre signe opposé sur la roue du zodiaque. Il va donc falloir vous préoccuper davantage des autres, ou ce sont eux qui se comporteront de manière à vous préoccuper. Il est aussi possible que vous ayez une vie sociale plus remplie, 1er décan, avec des invitations à la clé.

Sagittaire

Votre secteur du travail et de la vie quotidienne est éclairé par le Soleil en Taureau. Votre vrai désir serait de vous la couler douce, de ne pas trop vous investir dans votre boulot, mais vous n'écouterez pas la petite voix de la paresse, Mars en Poissons ne vous le permettra pas. En outre, vous savez où est votre intérêt.

Capricorne

Pour vous aussi, le Taureau est une bonne période (1er décan jusqu'au 30) au cours de laquelle vous pouvez avoir un sentiment de réussite et éprouver de la satisfaction. Vous n'êtes jamais très content de vous-même, vous pensez toujours que vous pouvez faire mieux, mais là, il semble que vous êtes à votre top niveau.

Verseau

Votre secteur 4, celui de la maison, de la famille et qui représente aussi les bases sur lesquelles vous êtes construit est éclairé par le Soleil. Sur un plan concret, vous pourriez avoir à vous occuper davantage de votre maison et de ses occupants, y faire des travaux, changer la déco. Le passé pourrait aussi se manifester.

Poissons

Une agréable période vous attend, si toutefois Mars ne vous crée pas de problèmes. Le Taureau vous voit plus communicatif et favorise tout ce qui est contacts et rendez-vous (1er décan jusqu'au 30). Mais Mars est aussi dans votre 1er décan... Peut-être avez-vous quelque chose à démarrer ? Attention également aux petites blessures.