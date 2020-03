publié le 09/03/2020 à 05:30

Bélier

Une semaine marquée par Mars si vous êtes du 2ème décan. Peut-être beaucoup de travail, de responsabilités, mais aussi des problèmes avec l'autorité, ou les autorités. En effet, Mars va à la rencontre de Jupiter et cela peut dénoter une difficulté à respecter les ordres qu'on vous donne, ou même votre hiérarchie. Vous serez tenté de vous mettre très en colère, mais arrangez-vous pour que cela ne se retourne pas contre vous, vous avez intérêt à vous canaliser (né les 11, 12, 13 avril surtout).

Taureau

Vénus est encore conjointe à Uranus aujourd'hui et demain, mais elle va s'en détacher par la suite et ceux du mois d'avril vont retrouver leur sérénité intérieure. Vous ressentez des tensions depuis quelques jours, parfois assez fortes, des angoisses concernant votre avenir ou celui de votre couple, et certains ont pu subir une rupture, ou la décider d'eux-mêmes. D'autres ont été obligés de se détacher d'une habitude qui leur était devenue nuisible.

Gémeaux

Le Soleil et Neptune sont en exacte conjonction ; les uns peuvent avoir l'impression qu'ils ne contrôlent rien, les autres ne sauront pas quelle direction donner à leur vie (2ème décan surtout). Ça se passe probablement sur le plan professionnel où l'instabilité règne depuis un bon bout de temps. Vous enchaînez les petits boulots, mais rien qui vous fasse progresser ou qui vous permette de mettre la tête hors de l'eau sur le plan financier. Les futurs bons influx de Saturne (2021) vous y aideront.

Cancer

On ne peut pas dire que votre entente avec les autres ou avec votre conjoint sera bonne, si vous êtes né après le 6 juillet ; un conseil, ne jetez pas d'huile sur le feu. Votre chéri/e sera de mauvaise humeur pendant deux ou trois jours, ne vous recroquevillez pas dans votre coin, au contraire : essayez de l'aider à se sentir mieux. Mais il/elle peut aussi vous en vouloir parce que vous lui avez refusé quelque chose. Et prévoyez un vrai conflit, une injustice dans certains cas (né les 12, 13 juillet).

Lion

Né entre le 6 et le 14 août, vous serez très autoritaire cette semaine et par souci de perfectionnisme, vous exigerez trop de ceux qui travaillent avec vous ou pour vous. Donc, à un moment, ça risque de craquer, surtout en fin de semaine : vous aurez à subir la colère d'un collaborateur ou de quelqu'un avec qui vous êtes en relation au quotidien, un soignant par exemple. A moins que ça ne soit vous qui fassiez une de vos mémorables colères !

Vierge

Le 1er décan sera encore sur un petit nuage toute la semaine, en revanche le 2ème né après le 9 septembre pourrait voir un problème relationnel prendre de l'ampleur. Cela dure depuis deux ou trois jours et encore aujourd'hui et demain : le Soleil est en conjonction avec Neptune et met l'accent sur une relation ou sur votre couple qui passe par des moments difficiles dus au caractère du conjoint, ou à sa condition : maladie, chômage, etc.

Balance

Ça va être un peu chaud pour ceux qui sont nés entre le 7 et le 14 octobre, vous risquez d'avoir un accès de fièvre, comme vous pouvez vous fâcher très fort avec un proche. Il y a en effet une rencontre entre Mars et Jupiter, plutôt sur la fin de la semaine, et certains natifs y seront très sensibles, d'autres moins. Mais malgré tout il y aura de la colère dans l'air et vous en serez tout retourné car vos colères comme celles des autres vous font peur.

Scorpion

Ça peut être encore tendu pour le 1er décan, mais vous allez rapidement trouver le moyen de dénouer ces tensions, surtout si vous êtes un peu plus dans le compromis. C'est l'un de vos problèmes, vous avez beaucoup de mal à faire preuve de souplesse, d'esprit de conciliation, il faut que les choses soient comme vous le décidez et l'autre n'a généralement pas son mot à dire. En tout cas dans les situations de crise, pas dans les choses de la vie courante...



Sagittaire

La rencontre Soleil/Neptune est encore active aujourd'hui et demain, aussi évitez toute forme d'idéalisation et n'envisagez rien qui pourrait de nouveau créer de la déception. Cela concerne surtout la fin du 2ème décan et le début du 3ème, c'est-à-dire né entre le 10 et le 14 décembre ; mais l'aspect est actif depuis quelques jours... En revanche, l'ambiance sera plutôt sympathique cette semaine pour le 1er décan, qui sera allégé d'un travail ou à qui on pourrait proposer un boulot qui lui plaira.

Capricorne

2ème décan, né après le 5 janvier, Mars est conjointe à votre Soleil et à Jupiter toute la semaine. Alors là, ça va déménager, vous réagirez très fort face à une sorte d'injustice. A moins que vous ne déménagiez réellement, ce qui est toujours un grand bouleversement, quoi qu'on en pense et même si c'est pour aller dans un plus beau logement. Pour certains, il se peut qu'il y ait un événement familial qui vous mettra très en colère.

Verseau

Vous serez encore un peu fatigué et irritable, mais provisoirement si vous êtes du 2ème décan né après le 3 février. Ne vous énervez pas trop, n'ajoutez pas du stress au stress. En réalité, il semble que vous vous imaginez des choses qui pourraient arriver, mais rien ne peut vous confirmer qu'elles arriveront ; ce sont juste des hypothèses que vous émettez, et vous les vivez comme si elles s'étaient réalisées. D'où le stress dans lequel certains d'entre vous se trouvent !

Poissons

C'est votre anniversaire cette semaine ? Le ciel est très positif, les aspects indiquent que vous disposez d'une plus grande force et même d'un certain pouvoir d'influence au sein d'un groupe. Toutefois, c'est surtout pour ceux nés en fin de semaine ; si vous êtes né aujourd'hui, le Soleil est conjoint à Neptune, cela peut vous donner une puissance créative, une formidable intuition, du succès dans le meilleur des cas, mais cela peut aussi vous voir trop attaché, trop dépendant de quelqu'un ou de quelque chose.