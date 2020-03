L'horoscope du 8 mars 2020

publié le 08/03/2020 à 05:30

Bélier

Vénus et Uranus sont dans un secteur d'argent et après mûre réflexion, vous pourriez décider d'un important achat. Mais il peut être déjà fait, et vous n'avez plus un rond ! L'impression (un peu exagérée) d'être dépouillé... Si cet achat n'est pas encore fait, ne décidez pas tout seul, à moins que vous ne viviez seul... C'est quelque chose dont vous devez avoir déjà discuté avec vos proches ou votre conjoint et qui doit avoir fait l'objet d'un consensus.

Taureau

La rencontre Vénus/Uranus, dans votre 1er décan, est active depuis plusieurs jours et vous avez dû avoir une surprise, un événement imprévu, un coup de foudre peut-être. Mais c'est la version la plus positive de cette conjoncture qui peut au contraire représenter une tuile, quelque chose d'imprévu mais que vous n'accepterez pas. Vous pourriez aussi, dans les cas extrêmes, vous sentir rejeté par quelqu'un, le pire pour le Taureau !

Gémeaux

Vous aurez le sentiment, totalement irrationnel, que vous n'êtes pas apprécié ou pas bien accepté par ceux qui vous entourent, ou par une personne en particulier. 1er décan, vous aimeriez que cette personne fasse plus attention à vous et même vous manifeste des sentiments, mais peut-être que sans vous en rendre compte vous ne lui envoyez pas de signal encourageant ? Quelque chose dans votre comportement pourrait lui faire penser que vous le/la rejetez...

Cancer

Une bonne conjoncture pour votre 1er décan, très en cour auprès de Vénus et Uranus. Vous avez changé de vie, de projet de vie, et vous êtes fait des nouvelles relations. Vous semblez donc être dans un nouvel univers, très différent des précédents et où vous vous sentez apprécié, voire aimé, et où votre talent est reconnu. Mais vous pouvez aussi, dans certains cas, voir une amitié se transformer lentement en amour et vous en êtes surpris.

Lion

Elle est difficile pour vous la rencontre Vénus/Uranus, vous vous endurcissez et refusez d'exprimer vos sentiments, et même parfois de reconnaître que vous en avez. C'est étonnant parce que cela ne vous ressemble pas... Toutefois, vous passez peut-être par une épreuve (1er décan surtout) et vous n'avez pas le temps de vous occuper de vos sentiments. Si vous êtes célibataire, pas de problème, mais si vous êtes en couple, l'autre pourrait mal le vivre.

Vierge

La conjoncture est excellente depuis quelques jours, ça se termine aujourd'hui mais vous avez probablement eu une belle reconnaissance et vous êtes heureux, 1er décan. Vous pouvez déguster ce moment parce que vous le méritez, vous ne l'avez pas volé car vous êtes très investi dans ce que vous faites. Par ailleurs, la rencontre Vénus/Uranus étant symbole de surprise, d'inattendu, on a pu vous faire une proposition que vous n'espériez même pas.

Balance

Pour vous, la surprise liée à la rencontre Vénus/Uranus peut autant être financière qu'amoureuse. Vous pourriez être soudainement attiré par quelqu'un, 1er décan. Mais on dirait que c'est plutôt l'argent qui est en question et vous avez pu, ces derniers jours, en recevoir de manière inattendue. Ou alors on vous a envoyé plus que ce que vous pensiez... Certains ont pu vendre quelque chose et en retirer une somme confortable.

Scorpion

Vénus et Uranus ne sont pas vraiment vos amies, 1er décan. De nouveau, vous pourriez vous sentir rejeté parce que vous voulez quelqu'un qui ne vous veut pas. On peut se poser la question : avez-vous fait le bon choix et ne vous êtes-vous pas fixé sur une personne qui n'est pas libre ou ne veut pas de vous ? Cet aspect dure depuis longtemps, il se termine : quel enseignement en avez-vous tiré sur votre manière de faire vos choix et sur vos relations en général ?



Sagittaire

Né en novembre, Vénus/Uranus ont pu être à l'origine, depuis des mois, d'un climat de tension. Une réorganisation était obligatoire, vous ne pouviez pas en faire l'économie. Il s'agit probablement d'une réorganisation dans votre travail, avec moins de moyens qu'auparavant, ou d'un changement (parfois important) dans vos conditions au quotidien, en particulier en termes d'horaires, de trajet, ou même de relations avec les équipes.

Capricorne

Nous en avons souvent parlé et c'est revenu au 1er plan. Uranus joue son meilleur rôle avec vous, 1er décan, en vous libérant de ce qui entrave votre développement. Des présupposés, des préjugés, des idées qu'on vous a fourrées dans la tête quand vous étiez enfant et qui ne devraient plus avoir cours, mais que vous avez perpétuées tout naturellement. Uranus vous dit aujourd'hui qu'il faut vous débarrasser de tout cela.

Verseau

Né en janvier, Il est possible que le passé se soit manifesté à vous de manière dérangeante ; peut-être parce que vous n'avez pas tourné la page sur ce passé. Il peut évidemment, avec Vénus, s'agir d'un passé amoureux qui est encore présent, parfois sans que vous en soyez conscient, mais si c'est le cas, sachez qu'il vous empêche de vivre de nouvelles aventures et que même si ce n'est pas facile, vous devez absolument couper ce lien.

Poissons

Vénus est pile en conjonction avec Uranus aujourd'hui, profitez-en pour sortir de votre routine, allez dans un endroit inhabituel où vous pourriez faire une rencontre. Cela dit, des amis, des proches, quelqu'un peut également vous mettre en contact avec une personne qui vous plaira, surtout 1er décan. Certains pourraient avoir deux occasions de sortir, de voir du monde et ne pas savoir laquelle choisir. Pourquoi pas les deux ?