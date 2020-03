L'horoscope du 7 mars 2020

publié le 07/03/2020 à 05:30

Bélier

Vous recevez la paire Jupiter/Pluton au zénith de votre ciel, un aspect, deux possibilités. Il se peut que vous atteigniez des sommets, ou qu'au contraire vous soyez en disgrâce. Avec Pluton, difficile de savoir si elle est constructive ou au contraire destructrice, elle a les deux casquettes ; en fait tout dépend de son état dans votre thème natal. Au positif, votre influence dans votre profession pourrait grandir, au négatif il pourrait y avoir un scandale (3ème décan essentiellement).

Taureau

Bien placées par rapport à vous, Jupiter et Pluton vous offrent une belle opportunité, celle de vous intégrer dans une entreprise renommée, peut-être une multinationale. Un job dans une entreprise du Cac 40 ? Je plaisante à peine, car si vous êtes du 3ème décan, vous avez une belle chance à saisir de vous retrouver dans un milieu " riche ", où vous allez beaucoup apprendre et auquel vous serez fier d'appartenir. Vous pourriez aussi partir à l'étranger.

Gémeaux

Bingo, vous allez peut-être remporter le gros lot 3ème décan. En tout cas, avec Jupiter et Pluton dans votre secteur des finances, c'est peut-être un héritage qui vous attend. Évidemment, c'est l'interprétation positive de cette conjoncture, qui peut avoir un autre sens et vous placer dans une situation très difficile, toujours sur le plan financier. Du coup, il faudrait faire place nette, tout reprendre de zéro pour retrouver un équilibre dans ce domaine, et ça peut prendre du temps.

Cancer

Jupiter et Pluton occupent le secteur du couple et votre partenaire pourrait avoir une trop grande influence sur vous, au point que vous n'êtes plus tout à fait vous-même. Et si ce n'est pas votre partenaire, c'est quelqu'un d'autre, l'un de vos proches et cette personne a également trop de pouvoir sur vous. Cette configuration peut aussi représenter une relation tyrannique, quelqu'un qui vous harcèlerait au travail ou dans votre vie privée. Dans ce cas, il faut absolument en parler.

Lion

Si vous êtes perfectionniste de nature, il se trouve que cette tendance est décuplée, dit la conjoncture. Vous surveillez et vérifiez tout, par peur de ne pas être à la hauteur ? C'est presque devenu obsessionnel chez certains natifs du 3ème décan, qui reçoivent la conjonction de Jupiter et Pluton. Elle va durer, en gros, jusqu'en fin d'année et peut aussi représenter une importante mutation dans le domaine du travail ou de la vie quotidienne.

Vierge

Vous êtes très sollicité par les astres cette année, surtout. 3ème décan, Jupiter/Pluton unissent leurs énergies pour vous faire briller ou, parfois, dégrader votre réputation. Je ne crois pas trop à la 2ème possibilité, en réalité je pense que vous êtes en pleine mutation professionnelle et que cela peut vous mettre en avant et vous offrir l'occasion de prendre des responsabilités que vous n'auriez même pas envisagées il y a quelques années. Vous pourriez disposer d'un pouvoir...

Balance

Né après le 12 octobre, vous recevez Jupiter et Pluton, qui révèlent que vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation, comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Cela peut être comme une renaissance pour certains natifs. Toutefois, cette conjoncture peut aussi avoir un aspect négatif, n'oublions pas que ces deux planètes sont à double face et que vous pouvez aussi vous sentir impuissant à évoluer, à fonder une famille (par exemple).

Scorpion

Une bonne conjoncture pour votre 3ème décan et elle va durer. Vous êtes peut-être en formation, ou vous faites un apprentissage qui vous servira le reste de votre vie. Et si vous avez dépassé un certain âge, il se peut que vous ayez quelqu'un à vos côtés dont la culture, les connaissances générales vous apportent beaucoup. Cette personne peut être un guide pour vous, ou c'est vous qui pourriez avoir une influence sur lui/elle grâce à vos expériences passées.

Sagittaire

Chez vous aussi, c'est le 3ème décan qui est en relation avec Jupiter et Pluton. Méfiez-vous d'une possible arnaque si vous voulez acheter ou vendre l'un de vos biens. Avec Jupiter et Pluton, il peut y avoir des malversations, des entourloupes, des coups par en-dessous. Surtout refusez tout ce qui serait dissimulé, comme de l'argent au noir par exemple. C'est vous qui auriez des ennuis au final et non les autres. Restez dans la clarté la plus totale, c'est important.

Capricorne

Jupiter et Pluton se rencontrent dans votre 3ème décan. Né après le 10 janvier, selon votre thème vous avez la Force avec vous, ou alors vous avez abusé de votre force ! Avec Pluton, on va le plus souvent dans les extrêmes et il est donc possible qu'on vous ait donné le pouvoir et que vous l'ayez perdu parce que vous l'avez mal utilisé. Mais vous pouvez aussi être en pleine ascension et gravir les échelons du pouvoir patiemment, marche après marche.

Verseau

Après l'effort, le réconfort, 3ème décan. Vous avez beaucoup travaillé, allant parfois au-delà de vos limites, mais il semble que vous allez en être généreusement récompensé. Cela peut être financier ou du côté de votre réputation dans votre profession. Mais ces deux planètes peuvent aussi jouer un rôle moins positif, cela dépend de votre thème et, dans certains cas, il se pourrait que vous subissiez des vexations quotidiennes, probablement de la part d'un supérieur.

Poissons

Jupiter a rejoint Pluton et sont en conjonction pour plusieurs mois dans votre secteur d'amitié, qui gère aussi un réseau professionnel auquel vous pourriez vous intégrer. Et si ce n'est pas un réseau ce sera un groupe, une organisation, un parti politique, il y a mille manières en fait d'être accepté dans un milieu de pouvoir, où vous pouvez rencontrer des personnes influentes et qui auront, peut-être, un impact sur votre carrière (3ème décan).