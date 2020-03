L'horoscope du 5 mars 2020

publié le 05/03/2020 à 05:30

Bélier

Difficile de savoir, avec Vénus en Taureau, si c'est l'amour ou l'argent qui vont être au premier plan. Pour la plupart, c'est de l'argent que vous allez recevoir rapidement. Sinon, côté amour, vous serez plus possessif et jaloux que d'habitude, ou c'est l'autre qui aura des élans de jalousie (1er décan pour l'instant). Si jamais vous faites une rencontre, ne vous emballez pas, laissez le temps vous dire c'est du solide ou non.

Taureau

Bienvenue à Vénus, les grands amoureux, les grands sensuels que vous êtes pourraient bien flasher sur quelqu'un, alors que dans les couples, la remise en question continue. Il se trouve en effet que Vénus est conjointe à Uranus et que c'est un facteur de coup de coeur, mais qu'avec Uranus il peut aussi y avoir rejet, coupure, cassure, mais vous ne pourrez pas dire que vous ne vous y attendiez pas, sauf s'il s'agit d'un accident de la vie.

Gémeaux

Dans votre 12ème secteur, Vénus vous demande d'être aux petits soins pour les autres, d'autant plus que l'un de vos proches pourrait justement avoir besoin d'être soigné. Votre conjoint pourrait avoir attrapé la grippe, ou tout autre microbe, et il faudra vous soucier de lui ; mais ça peut aussi être un enfant ou un parent. Par ailleurs, certains pourraient avoir un coup de coeur pour quelqu'un qui n'est pas libre ou qui n'est pas leur genre.

Cancer

Un bonheur cette Vénus Taureau, conjointe à Uranus qui plus est ! Vous pouvez avoir une bonne surprise, tant sur le plan affectif que sur le plan professionnel, 1er décan. Mais il n'est pas dit que tout le signe n'en ait pas des échos... La planète est conjointe à Uranus et occupe un secteur de votre zodiaque qui parle de projets, d'entraide, il est donc possible qu'on vienne vers vous avec une idée qui ne peut que vous plaire.

Lion

C'est moins évident pour vous car Vénus et Uranus ne sont pas en bonne relation avec votre 1er décan, et un problème récurrent revient provisoirement vous tarauder. Vous en avez déjà vu des vertes et des pas mûres, mais cet aspect est en train de se terminer et s'il vous embête encore, ce sera lors de l'entrée de Mars en Verseau à la fin du mois, ceux qui sont nés le 26/7, aujourd'hui en question, ayant peut-être réglé la question à cette date.

Vierge

De belles espérances pour les Vierge du mois d'août, qui sont déjà en pleine progression depuis un bail, et qui pourraient faire un nouveau pas en avant avec Vénus et Uranus. Il y aura l'effet surprise avec Uranus et la notion de plaisir avec Vénus. Vous pouvez autant rencontrer quelqu'un qu'on vous présentera lors d'une réunion, d'un rendez-vous, qu'effectuer un déplacement de dernière minute, voire un voyage professionnel.

Balance

Quel charisme, quel pouvoir de séduction ! Vous éclipserez tout le monde, tellement votre magnétisme sera puissant si vous êtes de septembre. On ne pourra pas vous rater. Profitez-en, vous allez rendre les autres jaloux, tellement vous aurez de sex-appeal. Attention à ne pas laisser votre conjoint sur le carreau si vous tenez à lui/elle ! Surveillez de possibles crises de jalousie de la part de l'autre, aussi inattendues qu'inhabituelles.

Scorpion

Opposée à votre signe et conjointe à Uranus, Vénus va accentuer un climat de tension entre vous et votre partenaire. Inutile d'en rajouter une couche, vous iriez au clash. Mais c'est peut-être ce que vous désirez ? On ne sait jamais avec vous, vous allez au bout des choses même si elles sont douloureuses pour vous et si vous savez que vous devriez faire autrement. C'est votre côté excessif et parfois destructeur qui pourrait s'exprimer.

Sagittaire

Vénus en Taureau brille sur le plan céleste, mais sur le plan terrestre elle n'est pas passionnante pour vous. Vos amours manquent de piment, selon vos estimations. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Vénus est conjointe à Uranus et c'est justement le moment de mettre des paillettes dans votre vie de couple ; soyez créatif, inventif, faites ce qu'il faut pour susciter le désir chez votre partenaire et pour doper le vôtre (1er décan).

Capricorne

Le meilleur de Vénus est pour les natifs de décembre, vous devriez vous sentir libre d'exprimer vos sentiments, vous qui êtes tellement réservé en temps normal. Vous avez peut-être réussi à faire sauter une barrière, ou c'est quelqu'un qui vous a aidé à vous ouvrir davantage, à avoir moins peur de souffrir parce que vous avez donné votre coeur. C'est, probablement, une expérience très inédite pour beaucoup d'entre vous.

Verseau

1er décan, vous vous retrouvez dans le même cas de figure que depuis l'été dernier, c'est-à-dire que vous devez vous efforcer de couper vos liens de dépendance. Apparemment vous êtes sur le bon chemin, mais il reste tout de même un aspect un peu difficile à venir en fin de mois, l'entrée de Mars dans votre signe, en dissonance avec Uranus et là il pourrait y avoir une cassure, ou en tout cas quelque chose d'inattendu et de stressant.

Poissons

Non seulement Vénus en Taureau est puissante, mais elle est en harmonie avec votre signe. Un petit coup de coeur, un flirt, vous aurez certainement de quoi rêver. Car l'important en amour pour votre signe, c'est de pouvoir faire travailler votre imagination...même s'il ne se passe rien dans la vraie vie. Toutefois, Vénus étant en conjonction avec Uranus, il y a de grandes chances pour qu'une réelle amitié naisse.