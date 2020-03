L'horoscope du 6 mars 2020

publié le 06/03/2020 à 05:30

Bélier

Prévoyez une journée où vous sentirez que vous êtes au top, que vous brillez et attirez l'attention, 1er décan surtout. Parce que le 2ème, est toujours dans un conflit interne ou externe. C'est-à-dire entre vous et vous parce que vous avez un choix à faire, ou entre vous et une autre personne qui ne se plie pas à votre volonté ou qui est de très mauvaise humeur et vous envoie balader. Ne vous prenez pas la tête, ça ne va pas durer (né autour du 1er avril aujourd'hui).

Taureau

1er décan, vous pourriez sentir un genre de ras-le-bol face aux contraintes que vous vivez, elles sont différentes pour chacun évidemment. Né vers le 23, c'est quasi terminé. Uranus, qui est responsable, s'en va peu à peu et sera bientôt loin de votre Soleil, à peu près fin avril, début mai. Mais d'ici là, il y a la dissonance de Mars avec Uranus, début avril, qui ne sera pas très agréable ; il peut y avoir une rupture, une cassure, un imprévu.

Gémeaux

Votre humour fera mouche aujourd'hui, utilisez-le surtout pour tenter de dédramatiser les situations. Autour de vous, nombreux sont ceux qui exagèrent leurs problèmes. Vous le sentez, vous le savez, vous avez des antennes pour détecter les simulateurs. En tout cas si vous êtes du 1er décan (géré par votre planète, Mercure : vous êtes donc doublement mercurien). 3ème décan, Jupiter se rapproche de Pluton et les soucis financiers s'accumulent.

Cancer

Vous n'échapperez pas à un besoin de réconfort et donc de sucre pour les uns, de câlins pour les autres. N'attendez pas que ça tombe du ciel, prenez ce dont vous avez envie. Cela concerne surtout ceux du 1er décan aujourd'hui et les autres demain. Par ailleurs, 3e décan, Jupiter s'oppose à vous et rejoint Pluton : vous êtes face à quelqu'un qui nie vos besoins ou qui refuse de vous laisser partir et le ou la quitter. Révoltez-vous !

Lion

Chez vous l'astre lunaire peut provoquer de fortes émotions, contrariantes pour ceux du 1er décan qui sont encore un peu déstabilisés, mais plus pour très longtemps. Courage ! Uranus est sur le départ et c'est le début du 2ème décan qui sera très bientôt concerné par des changements dont il n'a pas envie, ou par des pressions sur son lieu de travail, voire par un sentiment de rejet. Difficile de savoir exactement ce qu'il en est sans votre thème natal.

Vierge

RTT ou un début de rhume, une gastro ? En tout cas, vous serez peut-être obligé de rester chez vous et de déjeuner en paix ; vous en aurez besoin pour vous ressourcer. Vous pourriez aussi avoir mal dormi et vous sentir ensommeillé toute la journée, et vous aurez l'impression, parfois vraie, de tout faire de travers. Cela concerne surtout le 1er décan qui a pourtant le bon aspect de Vénus ; quelqu'un pourrait venir de loin pour vous voir et cela peut vous rendre anxieux...

Balance

Il faut vous investir davantage dans votre travail, il y en a trop en ce moment, mais en même temps, comme souvent, quelqu'un pourrait vous donner un coup de main. Les vraies Balance (surtout Balance ascendant Balance) font partie des signes qui sont le plus souvent aidés, conseillés, bien orientés par les autres. C'est une des facilités que la vie vous offre. Cela n'empêche nullement les difficultés et les épreuves que chacun peut avoir à traverser.

Scorpion

1er décan, ça risque de coincer aujourd'hui avec l'une de vos relations ou avec votre partenaire. Vous semblez avoir des objectifs très différents et cela vous éloigne. Vous avez du mal à l'accepter, mais c'est la vie... Essayez d'être lucide dans l'analyse de votre situation ; peut-être serez-vous mieux si vous lâchez prise ? Cette situation n'a que trop duré (surtout né autour des 26, 27 en ce moment), mais dites-vous que la conjoncture va s'améliorer au fil des semaines.

Sagittaire

Vous aurez la baraka aujourd'hui, vous le constaterez en plusieurs occasions et dans des situations très banales. Certains tentent une reconversion, c'est une très bonne idée. Quelques-uns sont même déjà formés à une nouvelle activité ou à une façon très différente de faire leur métier, mais d'autres sont encore en train d'apprendre et cela prend du temps, peut-être parce que c'est très technique ? C'est surtout le 1er décan qui est concerné.

Capricorne

Vous n'aurez qu'une envie, c'est de contrôler le plus possible vos émotions, 1er décan, alors qu'il faudrait vous y laisser aller, en tout cas si quelqu'un vous fait de l'effet. Avec le bon aspect qui est en place entre Vénus et Uranus, vous pourriez avoir un coup de coeur, ou l'avoir déjà eu, et tenter de vous freiner parce que vous ne trouvez pas cela raisonnable. Vous avez peur de souffrir... Dans ce cas, vous ne vivrez jamais rien !

Verseau

Quelques tensions à prévoir pour ceux de janvier, toujours les mêmes, des tensions à relier aux changements qui vous ont pu briser votre équilibre depuis un an ou deux. Mais c'était probablement devenu indispensable, les astres disent que vous vous étiez endormi dans un certain confort et qu'à présent vous êtes pleinement éveillé et prêt à saisir toutes les occasions pour remonter la pente. Et vous allez y arriver, bien sûr !

Poissons

Une petite faveur ici, quelqu'un à consoler là, un proche à conseiller, vous passerez la journée à être au service des autres. Et vous dans tout ça ? Vous ne vous oubliez pas un peu ? Je vous l'ai souvent dit, votre signe est tout dévoué à ceux qui, selon vous, sont plus mal lotis que vous et ont des droits que vous vous devez de respecter. C'est votre façon, pour la plupart des Poissons, de voir le monde. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de plus égoïstes...