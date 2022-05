Que réservent les astres au Lion au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 23 juillet et le 23 août.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct en appelant le 3210. Vous pouvez aussi retrouver un conseil de Christine Haas chaque jour sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Le Taureau est à présent en charge du zodiaque et donne la priorité à votre carrière et à ses aléas (2e décan). C'est vous qui serez le plus sensible à des imprévus dans ce domaine, autour du 5 pour certains. Mais la semaine du 9 ne sera pas non plus à marquer d'une pierre blanche avec la dissonance entre le Soleil et Saturne (3e décan), qui pourrait vous voir abandonner un projet, vous sentir mis à l'écart dans votre job ou par un/e partenaire. Ce sera plus léger après le 21, lorsque le Soleil sera en Gémeaux.

Vie quotidienne

Heureusement, Jupiter entre en Bélier et ça va changer beaucoup de choses, mais surtout pour le 1er décan (mal servi l'année dernière). Avec Jupiter, vous verrez que tout est plus facile et que, de temps en temps, la chance est avec vous, surtout si vous démarrez quelque chose. Par ailleurs, 3e décan, la rencontre entre Mars et Neptune peut correspondre à un erreur dans votre comptabilité, ou de la part de la banque. N'hésitez pas à vérifier plusieurs fois.

Vie amoureuse

Vénus occupera le Bélier elle aussi et jusqu'au 28. Quel que soit votre décan vous recevrez ses influx à un moment ou à un autre et ce sont de bons influx, très dynamiques et surtout conquérants. Si vous voulez séduire, vous n'aurez pas trop d'efforts à faire, juste à être vous-même. Sauf peut-être si vous êtes du 3e décan, gêné par Saturne et par le fait que vous ne vous appréciez pas en ce moment. Un petit avertissement aux autres : faites preuve de délicatesse si vous voulez séduire, Vénus en Bélier est parfois un peu brut de décoffrage.

En aparté

La nouvelle Lune du Taureau étant passée, c'est à une pleine Lune que vous aurez affaire le 16. Elle opposera les 3e décans du Taureau et du Scorpion et sera en dissonance exacte avec Saturne. Ça ne sera pas la joie, car il y aura un choix, une décision, et il n'est pas sûr que vous puissiez la prendre. On peut penser que vous serez plutôt celui ou celle qui subit ce choix et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, si ce n'est attendre des jours meilleurs. Votre horoscope pour tous les jours de la semaine sur le 3210.