L'horoscope du jeudi 3 novembre 2022

Bélier

La Lune est en Poissons depuis hier soir, bien reliée aux planètes en Scorpion, mais cette jolie conjoncture ne vous plaît pas tellement : vous la trouvez trop molle, passive même, alors que vous préféreriez être dans l'action. Apparemment, vous devez attendre quelque chose qui arrivera plutôt quand une Lune plus dynamique sera chez vous, à partir de demain soir et pour tout le week-end.

Taureau

La Lune est bien reliée à Vénus aujourd'hui, cela devrait être top pour le 2ème décan : une invitation, un tendre tête à tête, une rencontre ? Tout est possible si vous êtes né avant le 7 mai. Né autour des 8, 9, Vénus se prépare à une dissonance avec Uranus et il risque d'y avoir des tensions, et même peut-être un imprévu mais pas pour vous, pour votre partenaire.

Gémeaux

Des problèmes avec l'autorité ? Vous êtes nombreux à en avoir toujours eu parce que vous n'êtes pas obéissant de nature... Vous n'aimez pas rentrer dans le rang, cela vous prive de votre liberté. Essayez de trouver un compromis, d'être " raisonnable ", sinon vous aurez forcément des ennuis : on a toujours quelqu'un au-dessus de nous, même quand on est indépendant : il y a l'État !

Cancer

C'est peut-être une meilleure journée qu'hier, qui était déjà pas mal ! Les planètes sont bien alignées avec votre signe, quel que soit votre décan ! Chacun a son bon aspect - un aspect de facilité - et il est éclairé par la Lune. C'est-à-dire que vous êtes conscient de la chance que vous avez dans un certain domaine ; peut-être que vous avez fait une belle rencontre ?

Lion

Des questions touchant à la famille, aux biens familiaux et peut-être à un héritage risquent de vous prendre la tête, d'autant plus que la situation est embrouillée et que vous n'avez pas tellement de solutions pour en sortir. Mais quand Jupiter sera de nouveau en bon aspect avec vous (fin décembre à mai 23), des solutions seront trouvées et appliquées.

Vierge

Exception faite de ceux nés après le 18 septembre, vous avez tous d'agréables aspects en ce moment, très favorables à vos affaires et aux idées que vous pouvez développer pour les doper. Cependant, ne négligez pas les conseils que des proches pourraient vous donner gentiment : ils sont de nature à vous apporter quelque chose, ne soyez pas si méfiant.

Balance

Vous devriez avoir des satisfactions dans votre travail et pour beaucoup d'entre vous, en retirer des bénéfices financiers. Les planètes en Scorpion sont bien alignées et ce signe est représentatif de votre relation à l'argent. Vous constaterez, pour certains, que vous n'avez pas à vous angoisser au sujet de vos revenus, ceux de votre travail pourraient bientôt augmenter.

Scorpion

C'est encore mieux aujourd'hui qu'hier, vous pourriez vivre un agréable imprévu, une rencontre peut-être, ou une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas. En tout cas, une grande partie du zodiaque est chez vous et se trouve en harmonie avec la Lune : votre moi profond sera en accord avec votre ego, et vous aurez une grande impression de fluidité.

Sagittaire

La Lune, Vénus et Uranus s'entendent à merveille aujourd'hui, et c'est votre vie intérieure, votre imaginaire, vos fantasmes qui en profitent. Vous saurez vous créer un monde imaginaire qui vous protégera du monde extérieur qui vous nourrira. Si vous êtes créatif, vous aurez une très belle inspiration. Et si jamais vous êtes malade, un mieux-être se dessine.

Capricorne

C'est vraiment une bonne journée, dont vous devriez être à cent pour cent satisfait. Quel que soit votre décan, vous n'avez rien ni personne pour vous barrer la route. Une exception cependant pour ceux (peu nombreux) nés après le 15 janvier : la relation entre Mars et Pluton peut avoir un effet bloquant, ou alors vous prendrez conscience de vos blocages.

Verseau

Vous avez peut-être un projet sur le point de démarrer, 3e décan, mais vous n'avez aucune idée de comment ça va se goupiller... Quoi qu'il en soit, envisagez la situation de manière positive, en tout cas pour vous personnellement. On sait que le Verseau se préoccupe beaucoup du social, de ce qu'il se passe dans le monde, mais il faut aussi profiter de ce que la vie vous offre à vous, personnellement.

Poissons

Depuis votre 2e décan, la Lune s'allie avec Vénus et cela vous promet une très agréable journée, marquée par la bienveillance, l'amour, le bien-être. 1er décan aussi, mais en plus atténué. En revanche, ce n'est pas ça pour le 3e décan, Mars est encore dissonante et vous devez supporter quelque chose ou quelqu'un qui vous agresse et vous déstabilise.

