Que réservent les astres au Capricorne au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 décembre au 20 janvier.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Le Taureau est aux commandes, c'est un signe ami, mais il n'est pas très valorisé cette année à cause de l'arrivée de Jupiter en Bélier (le 10). Pour vous, il n'est pas sûr que ce soit très agréable (reportez-vous à 2010, 2011), il se peut que vous soyez en procès ou qu'il se passe quelque chose d'injuste et que vous soyez obligé de vous défendre. La maison et la famille peuvent aussi être une source de tracasseries.

Vie quotidienne

2e et 3e décan, Mars sera votre alliée jusqu'au 24. C'est-à-dire que vous aurez le vent dans le dos et que, quoi que vous fassiez, il y aura du progrès. Peut-être pas énorme, mais vous aurez une liberté de choix et de décision que vous n'avez pas toujours. 1er décan, attention, ça va chauffer en fin de mois : Jupiter et Mars se rencontrent, c'est un aspect enflammé, bagarreur, et qui peut correspondre à une attaque, ou à l'obligation de vous défendre.

Vie amoureuse

Vénus aussi occupera le Bélier, du 2 au 28, chaque décan à son tour. Elle n'est pas dans son meilleur signe car en Bélier elle perd de sa douceur et de son esprit de conciliation. Or, vous en auriez bien besoin ! Quoi qu'il en soit, c'est chez vous, avec votre conjoint, vos enfants, que vous vous sentirez le mieux et vous apprécierez la chance d'avoir une famille, alors que d'autres n'en ont peut-être pas. Cela dit, il est possible aussi que vous soyez amené à revoir quelqu'un de votre passé, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui peut vous rappeler plein de souvenirs.

En aparté

C'est une pleine Lune (le 16) qui vous intéressera ce mois-ci, la nouvelle Lune du Taureau ayant eu lieu fin avril. Cette PL est en dissonance avec Saturne et si vous êtes du 3e décan, elle n'aura rien de très positif. Vous aurez l'impression de faire des choix qui vous font reculer plus qu'avancer, il pourrait même y avoir un sentiment de perte ou de frustration, surtout né vers le 16 janvier. Votre horoscope pour tous les jours de la semaine sur le 3210.