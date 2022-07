L'horoscope du Bélier pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres au Bélier au mois d'août 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Climat général

Dès le 1er du mois, vous serez heureux, détendu, bien mieux dans votre peau qu'en juillet, d'ailleurs Mars a quitté votre signe et le Soleil du Lion s'harmonise avec Jupiter qui est dans votre 1er décan (mais rétro). Vous déciderez de profiter de la vie, surtout en vacances, et vous ferez bien. 2e décan, Mercure vous donnera à réfléchir (ou à râler) entre le 10 et le 17 août, mais ce sera très passager ; quant au 3ème décan, avec le soutien de Saturne, rien ne vous semblera impossible à réaliser. Toutefois, la semaine du 8 ne sera pas toujours facile.

Vie quotidienne

Mars a quitté votre signe pour votre voisin, le Taureau, où elle reste jusqu'au 20 (2e et 3ème décan). Pas de doute, vous ne prendrez pas sur vous et dès que quelque chose ne vous plaira pas, vous ronchonnerez et ruminerez dans votre coin. Une histoire d'argent peut vous donner du fil à retordre... Mais le plus compliqué, ce sera du 1er au 13, où Mars sera en dissonance avec Saturne, une conjoncture qui freine, qui empêche, qui diminue votre vitalité (Mars est votre planète maîtresse). Ne prenez pas de risque pendant cette période, surtout 3e décan.

Vie amoureuse

En Cancer jusqu'au 12, Vénus occupera votre secteur familial, qui représente aussi la maison et votre passé. 2e et 3e décan, elle sera rapide et ne vous regardera que 2 jours, 3 tout au plus. Vous sentir bien chez vous, ou sur votre lieu de vacances, être en phase avec votre famille et en sécurité, ce sera l'essentiel pour vous. Mais il est aussi possible que vous tombiez sur un ou une ex. et que vous en soyez remué. Après le 12, Vénus en Lion sera en harmonie avec Jupiter (1er décan) et votre coeur pourrait battre plus vite pour quelqu'un que vous admirerez, ou qui vous admirera vous ! Après le 20, le 2e décan pourrait vivre aussi de très bons moments, mais il risque d'y avoir un imprévu entre le 25 et le 28.

En aparté

La nouvelle Lune se formera en Vierge, le 27 août, dans le 1er décan du signe. La Vierge représente le travail, la vie quotidienne et la manière dont vous l'occupez. On peut penser que vous allez reprendre le boulot très peu de temps avant cette nouvelle Lune ou très peu de temps après. Et dans de bonnes conditions, surtout 1er décan, grâce à la présence de Mars en Gémeaux, en harmonie avec Jupiter. Quel enthousiasme ! Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

