L'horoscope du 4 juillet 2020

publié le 04/07/2020 à 05:30

Bélier

Né en mars, pendant une petite quinzaine Mercure va rester stationnaire et vous aussi. L'envie de bouger vous démangera mais apparemment vous en serez empêché. Peut-être parce que vous devez attendre que l'un de vos proches se joigne à vous, ou alors vous-même avez un travail à terminer et vous ne pouvez rien faire avant ? Il se peut aussi que vous soyez très contrarié la semaine prochaine.

Taureau

Né après le 10 mai, vous continuez votre belle progression, les planètes indiquent que vous vous enrichissez, sur le plan matériel pour les uns, spirituel pour les autres. Peut-être que la situation que nous avons vécue depuis le mois de mars vous fait beaucoup réfléchir et que vous êtes de ceux qui ont des idées sur la manière dont la crise aurait dû être gérée, ou dont il faut encore la gérer à l'heure actuelle sur le plan économique.



Gémeaux

3ème décan, vous avez la foi en ce moment, vous croyez dur comme fer en quelqu'un ou en quelque chose, alors que vos petites voix intérieures vous incitent à la prudence. Vous savez très bien comment la situation pourrait évoluer (en votre défaveur) mais certains préfèrent ne pas voir et laisser faire. Ce n'est évidemment pas la bonne attitude... Il faudrait affronter la réalité, la vérité, quitte à en souffrir.

Cancer

Vénus et Mars vont œuvrer ensemble jusqu'à la fin du mois, ce qui signifie, cher Cancer, que vos amours seront moins harmonieuses que d'habitude, 1er décan pour l'instant. C'est surtout la faute de Mars, qui vous regarde de travers à (nous en avons parlé hier) et qui provoque une situation où vous réagissez trop fort. Vous avez l'impression par exemple, que l'autre n'est pas honnête avec vous.

Lion

En revanche, pour vous Vénus et Mars déroulent le tapis rouge et si vous êtes de juillet, une occasion de vivre une aventure pas comme les autres vous sera offerte. Vous pourriez en effet rencontrer quelqu'un de très différent, à moins que ça ne soit déjà d'actualité et que vous ayez du mal à faire la différence entre amour et amitié. Certains seront contrariés de ne pas pouvoir faire un voyage...

Vierge

1er décan, d'ici la fin de la semaine prochaine, vous pourrez recueillir le fruit de vos efforts et probablement mettre un terme à un conflit qui vous empêchait de dormir. Cela fait quelques jours que cela dure et vous aimeriez bien trouver une solution qui arrange tout le monde, mais vous allez peut-être être obligé de trancher. Pour certains, en tout cas. D'autres lâcheront, céderont sur quelque chose, et l'affaire sera enterrée.



Balance

Vous serez sensible à l'harmonie Vénus/Mars, 1er décan : il se peut que votre conjoint vous casse les pieds mais vous aurez de belles satisfactions dans un autre domaine. Pour le moment, ce n'est pas l'amour qui est au premier plan mais le développement d'un projet qui vous permet d'exprimer ce qu'il y a de meilleur et de plus performant en vous. Peut-être que, par la suite, vous trouverez un équilibre entre travail et amour ?

Scorpion

Vous serez excessif, c'est dans votre nature quand il s'agit de vous faire plaisir. Vous jouerez, par exemple, à un jeu dangereux et vous ne saurez pas vous arrêter. Ce jeu prendra des formes très différentes selon chacun ; pour les uns ce sera de titiller quelqu'un de proche jusqu'à ce qu'il/elle réagisse et vous envoie promener, pour d'autres ce sont les dangereux jeux d'argent qui vous attireront.

Sagittaire

Vos histoires de cœur sont en bonne voie, 1er décan ; si quelqu'un vous a succombé à vos charmes, il se peut que vous vous soyez pris de passion pour votre conquête. A moins que vous n'ayez eu un enfant et que vous en soyez tout retourné, que vous en éprouviez des sentiments très forts, un amour puissant. Mais il ne faut pas oublier le domaine créatif où vous pourriez avoir fait quelque chose de remarquable.

Capricorne

Un désaccord en famille, 1er décan ? Ce n'est pas en boudant dans votre coin que ça s'arrangera. Ne laissez pas votre orgueil vous empêcher d'ouvrir le dialogue. Car il n'y a qu'en mettant les choses au point que cela s'arrangera. Mais cela ne va pas durer, Mars quittera le 1er décan du Bélier d'où elle vous envoie une dissonance le 15 juillet, et comme vous êtes 10 par décan (1er au 10 janvier pour le 1er par exemple) vous recevrez Mars deux ou trois jours chacun.



Verseau

Né en janvier, vous disposez d'une belle réactivité en ce moment et d'une rapidité d'esprit qui va vous aider à avancer plus vite dans toute forme d'activité. Mais il ne faut pas oublier la dimension amoureuse de la conjoncture : il est très possible que vous soyez tombé sur quelqu'un qui vous plaît et si ce n'est pas encore fait, vous avez jusqu'au 15 juillet. Et après ce sera au tour du 2ème décan...



Poissons

3ème décan, vous risquez d'avoir une petite déception aujourd'hui, vous vous étiez imaginé quelque chose et vous avez probablement rêvé un peu trop fort. Ou alors, vous avez promis de faire quelque chose pour un parent, ou pour votre conjoint, et soudain vous comprenez que vous vous êtes trop avancé, que vous vous êtes engagé à la légère et que vous avez envie d'autre chose.