L'horoscope du 5 juillet 2020

publié le 05/07/2020 à 05:30

Bélier

Chez vous, c'est très partagé. La pleine Lune vous invite d'un côté à obéir à votre sens du devoir et de l'autre, au contraire, à vous laisser aller à vos petits caprices. C'est le 2ème décan qui est le plus concerné et vous n'avez pas de dissonance ces jours-ci, mais il est sûr que si vous avez un choix à faire face à une obligation, cela ne vous mettra pas de très bonne humeur. Mais cela passera rapidement.

Taureau

La pleine Lune est en phase avec vous et vous propose, si cela vous est possible, une jolie petite escapade. Sinon, vous aurez un agréable contact avec un proche. Vous pourrez parler de ce qui vous intéresse en ce moment, qu'il s'agisse de l'actualité ou de vos fleurs. C'est peut-être un peu moins joyeux pour ceux du 1er décan, qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir, celui de leur couple ou d'une association.

Gémeaux

Une légère paresse peut-être ? Vous n'aurez pas envie de faire grand-chose, si ce n'est de vous interroger longuement sur la meilleure manière de satisfaire votre appétit. Car vous serez très gourmand aujourd'hui ! Mais deux tendances s'opposeront : votre envie de vous gaver de bonnes choses (Soleil Cancer) et la raison (Lune Capricorne) qui vous dit que vous allez prendre du poids ou avoir des problèmes de... digestion !

Cancer

2ème décan, la PL s'adresse à vous et échappe aux dissonances. Vous trouverez donc le moyen de vous faire plaisir, tout en étant également gâté par ceux que vous aimez (si c'est votre anniversaire). En revanche, pour le 1er décan il va y avoir une discussion qui ne va pas évoluer positivement car vous n'aurez pas l'esprit de conciliation et que votre ou vos interlocuteurs ne feront pas mieux.

Lion

La pleine Lune est un peu morose pour certains natifs du 1er décan, heureusement vous avez du ressort en ce moment et plus vous serez actif, plus vous resterez positif. Cela dit Saturne est retournée en Capricorne, ce qui devrait diminuer l'importance du problème que vous rencontrez, mais cela ne l'annule pas pour autant. Vous êtes peut-être face à un choix, entre deux eaux, et c'est un peu compliqué à vivre.

Vierge

Pour vous, la configuration est très agréable et même valorisante, 2ème décan. Il est vrai qu'Uranus a entamé son travail et que vous sentez un vent de liberté souffler. Vous allez bientôt pouvoir vous débarrasser de vos contraintes, peut-être changer de job ou créer votre propre entreprise. Cela vaut pour la première partie du décan, c'est-à-dire né entre le 2 et le 8 septembre. Vous avez 18 mois devant vous...

Balance

Même si les dissonances actuelles ne vous touchent pas 2ème décan, la pleine Lune remet en lumière un problème familial, ou une question de déménagement. Les choses étaient à l'arrêt et elles ne reprennent pas aussi vite que vous le voudriez. En outre, vous n'êtes pas au bout de vos peines avec une personne impliquée (un membre de la famille, une entreprise) vous allez devoir vous montrer très ferme d'ici peu.

Scorpion

Tout est bon pour vous dans cette pleine Lune, elle privilégie le repos, la détente et surtout la rêverie. Et on sait à quel point la rêverie est bonne pour la santé. Tout simplement parce que les rêveries (diurnes) vous permettent d'exprimer vos émotions les plus profondes, vos désirs, de visualiser des situations positives où vous jouez le beau rôle. Cela vous fait produire de bonnes hormones...

Sagittaire

La seule chose que vous retiendrez, éventuellement, de cette pleine Lune qui oppose des secteurs d'argent, ce sont vos interrogations précisément sur votre argent. Ou, peut-être, d'une manière plus générale, sur l'économie de notre pays. Le Sagittaire se préoccupe généralement de ce qu'il se passe autour de lui et souvent aussi dans d'autres pays : il aime la géopolitique... Et il est vrai qu'on peut se poser des questions.

Capricorne

La Lune est chez vous, le Soleil face à vous 2ème décan, ce sont donc vos relations avec vos proches ou votre conjoint qui seront l'objet de vos réflexions de ce jour. Et même peut-être des prochains jours, puisque la pleine Lune est censée être active jusqu'au dernier quartier de Lune qui a lieu entre le 12 et le 13 juillet... Les questions que vous vous posez ne sont pas essentielles et trouveront rapidement une réponse.

Verseau

Vous vous préoccuperez pendant quelques jours de la bonne forme de vos proches, certains d'entre vous étant sans nouvelles d'un parent ou d'un de leurs amis. Ils se demanderont probablement s'il ou elle n'est pas malade... A moins que vous ne vous préoccupiez de votre forme à vous ! Cela dit, cette pleine Lune peut aussi mettre l'accent sur votre travail et sur son organisation.

Poissons

Une pleine Lune réjouissante, surtout pour le 2ème décan mais vous en aurez tous des échos. Les plaisirs sensuels, gourmands, et même artistiques sont au programme. Vous serez créatifs ou pourrez admirez la créativité de certains. Il y aura aussi du romantisme et de la poésie dans l'air et cela ravira beaucoup d'entre vous, très attachés à cette façon d'exprimer un ressenti, une émotion, une sensation.