L'horoscope du 5 novembre 2018

publié le 05/11/2018 à 05:48

Bélier

Il va y avoir une accélération avec Mercure en Sagittaire et Jupiter qui y arrive jeudi. 1er décan, ne ménagez pas vos neurones : montrez que vous avez des idées. Ou que vous disposez d'une belle force de conviction : vous aurez tellement confiance en vous que ça impressionnera vos interlocuteurs, qui ne pourront pas s'opposer à vous. Par ailleurs, les voyages, les départs, les transferts, les mutations seront aussi à l'ordre du jour, 1er et peut-être 2ème décan.

Taureau

Vous serez indifférent à la conjoncture pour l'instant, contrarié que vous êtes par la dissonance entre Vénus et Mars. 3e décan une douleur peut s'intensifier et comme Vénus est rétrograde jusqu'en milieu de semaine prochaine, vous continuerez à avoir mal ou en tout cas à être gêné. Cela vous mettra de fort mauvaise humeur et vos relations avec les autres en pâtiront forcément, parce que quand vous êtes de mauvaise humeur vous boudez.

Gémeaux

Comme nous le verrons jeudi, avec l'opposition de Jupiter ce sera tout l'un ou tout l'autre, certains natifs du 1er décan étant même déjà face à un choix. En effet, Mercure s'oppose elle aussi à vous depuis la semaine dernière et le sera encore jusqu'à samedi. On peut vous faire une offre, ou vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui l'entente sera immédiate, mais pas forcément dans le domaine du coeur. Il peut s'agir d'une personne avec qui vous allez travailler.

Cancer

Pour vous, 3e décan, l'événement de la semaine c'est le retour d'Uranus en Bélier jusqu'en mars prochain. Né après le 19 juillet, ne résistez pas au changement, il s'avère indispensable si vous voulez aller de l'avant. Pourtant, vous n'êtes pas de ceux qui refusent les évolutions en temps normal, mais là ce que vous devez laisser derrière vous c'est peut-être votre sentiment de sécurité. Cela dit, le problème date peut-être de quelques mois et il s'agit d'un ciel de traîne...



Lion

Pour vous c'est du tout cuit, Jupiter sera positive. Et Mercure l'étant déjà, il est possible que vous entendiez parler d'une promotion, d'un succès à venir. Mais cette semaine, certains ne seront pas sur un petit nuage : les natifs du 3e décan qui reçoivent toujours l'opposition de Mars, la planète étant cependant en phase avec Vénus. Il se peut que vous arriviez à trouver un terrain d'entente dans un conflit, ou qu'un partenaire cesse de rivaliser avec vous.

Vierge

Vous serez surpris par vos émotions cette semaine, elles seront dérangeantes peut-être parce que vous les avez trop longtemps refoulées ; elles se vengeront ! Au plan pratique, la conjoncture s'installe dans votre secteur de la maison et de la famille, il est donc possible que votre famille s'agrandisse (Jupiter = toujours plus) ou que vous cherchiez à déménager, voire à acquérir un bien. Aucune difficulté à prévoir pour le 1er décan, il lui suffit d'être patient et persévérant.

Balance

1er décan, vous aurez des bonnes nouvelles venant de loin, ou alors on vous donnera des conseils pour vous rapprocher de quelqu'un qui s'est éloigné. La question de la distance sera importante tout au long du transit de Jupiter en Sagittaire, dont nous reparlerons jeudi. Pour le moment, c'est Mercure qui est en harmonie avec vous et comme vous le savez peut-être, Mercure c'est le messager, celui qui vous apporte des nouvelles ou vous donne des informations, des conseils.

Scorpion

Bon anniversaire 2ème décan, vous êtes en cheville avec Neptune et votre intuition comme votre capacité à aimer de manière désintéressée sont en vedette. Et si vous êtes né autour des 12, 13 novembre, c'est votre goût pour le pouvoir, la maîtrise et le contrôle qui seront activés en fin de semaine. Par ailleurs, Jupiter vous quittera jeudi pour rejoindre votre voisin Sagittaire. Au positif, pertes et profits alterneront à peu près toute l'année, 1er décan pour l'instant.

Sagittaire

Une semaine à consigner dans vos annales, grâce à l'entrée de Jupiter dans votre signe. Toutefois, selon votre thème natal, ça ne sera pas toujours une sinécure. Nous en reparlerons jeudi, quand la planète (qui est votre maître) fera officiellement son entrée dans votre signe. Mais, bien entendu, vous ressentez déjà ses influx, 1er décan et début du 2ème. Par ailleurs, 1er décan également, Mercure est chez vous et fait briller votre intelligence, votre rapidité d'esprit.

Capricorne

Une semaine compliquée pour ceux qui sont nés après le 15 janvier. Vous ne parviendrez pas à vous entendre avec quelqu'un en dépit de tous vos efforts. Il peut autant s'agir de votre boss, d'un collègue que d'une personne de votre entourage proche, voire d'un couple ami qui se dispute. Vous aurez beau faire de votre mieux, l'ambiance demeurera tendue. Mais cela peut aussi concerner l'un de vos objectifs professionnels qui vous échappe pour le moment.

Verseau

Vénus et Mars sont en phase avec vous, 3ème décan ; il se peut qu'on vous fasse une proposition excitante. Mais ne mettez surtout pas la charrue avant les boeufs ! Vous avez trop tendance à partir au quart de tour et à croire que c'est arrivé, alors que c'est simplement dans l'air... Vous risqueriez d'être déçu si vous ne gardez pas une certaine réserve. 1er décan, les personnes avec qui vous travaillez seront réceptives à vos idées et même à un certain projet.

Poissons

Non seulement Jupiter débarque jeudi dans votre secteur de carrière, mais Mercure y transite également. Une proposition sera à prendre au sérieux car elle pourrait avoir des conséquences intéressantes sur votre développement professionnel. Si tant est que vous avez envie de vous développer... Cela concerne le 1er décan pour l'instant, qui est soutenu par Saturne mais celle-ci joue peut-être un rôle trop conservateur et vous empêche d'aller de l'avant.