L'horoscope du 4 novembre 2018

publié le 04/11/2018 à 07:57

Bélier

Pour vous aussi, l'ennui c'est le désaccord entre Lune et Saturne. Votre partenaire pourrait être distant, voire absent, et vous vous sentirez en manque. Parce que pour vous, comme le disait Lamartine, "un seul être vous manque et tout est dépeuplé !". Cependant, le manque peut se situer ailleurs, vous pouvez avoir perdu votre travail par exemple et un Bélier inactif finit par déprimer ; or l'aspect que vous envoie Saturne peut se révéler déprimant, mais plus pour longtemps 1er décan.

Taureau

Vous penserez beaucoup trop aujourd'hui et vos pensées ne seront pas très constructives. Essayez de les faire dériver vers des images liées au plaisir car ce sera vraiment très momentané, quelques heures tout au plus. Peut-être que vous aurez mal quelque part (1er décan), ou que vous aurez du mal à comprendre l'attitude d'un proche et que vous vous poserez mille questions. Activez-vous, faites du rangement, l'action a pour vertu de chasser les pensées.

Gémeaux

Bonne pioche pour le 1er décan, qui aura la palme de la séduction et de l'humour en ce dimanche. De plus, vous saurez trouver du plaisir dans tous les domaines. Peut-être vous a-t-on fait une proposition (ce que je vous ai dit hier) ou allez-vous signer un engagement, un contrat ? En tout cas, vous semblerez satisfait de votre situation, même si vos finances ne sont pas en très bon état. Ce problème est destiné à s'arranger à partir du mois de décembre.

Cancer

Vous serez en résonance avec la dissonance Lune/Saturne et donc contrarié par un problème familial qui n'a que trop duré, 1er décan et début du 2ème. Les problèmes de cette nature sont toujours difficiles à vivre pour le Cancer, vous qui êtes si attaché à la notion de famille... Et quand il y a des querelles, elles prennent des proportions qu'elles ne devraient pas prendre si vous n'étiez pas investi à ce point dans les problèmes des uns et des autres.

Lion

Uranus retourne en Bélier la semaine prochaine, vous serez à peu près tranquille jusqu'en mars, natif de juillet. Déjà, la vie doit vous sembler plus légère... Avec Uranus, ce sont souvent des contraintes difficiles, peut-être parce que vous refusez de vous y adapter : c'est nouveau, ce n'est pas vous qui avez décidé, bref il y a des tas de raisons qui font que vous êtes dans la résistance. Mais vous comprenez peu à peu que résister est plus épuisant que d'accepter.

Vierge

Vous reviendrez aujourd'hui sur votre valeur, celle qu'on vous accorde ou que vous vous accordez. Franchement, vous pouvez faire beaucoup mieux 1er décan. Vous ne vous appréciez pas assez et cela se sent : vos supérieurs, vos collègues, vos amis et même vos clients peuvent le sentir s'ils sont réceptifs aux ondes que vous émettez. Prenez le taureau par les cornes, c'est le bon moment pour apprendre à vous affirmer, à être plus sûr de vous et de ce que vous valez.

Balance

Tout irait bien sans la dissonance Lune/Saturne. Cela dit, Jupiter n'est pas loin et votre problème familial n'est pas loin non plus d'être réglé de manière positive. Vous êtes embêté, pour ne pas dire plus, depuis presque un an, c'est la durée normale d'un aspect saturnien, avec bien sûr des pauses où tout va bien. Mais vous n'en pouvez plus de ces hauts et ces bas. Mais si vous êtes né avant le 30 septembre, le problème est derrière vous et 1er octobre, ça ne va pas tarder.

Scorpion

Vous aurez l'air un peu mystérieux, secret, renfermé, mais ce sera peut-être pour cacher le fait que vous manquez de sommeil ou que vous êtes patraque. En tout cas, la communication ne sera pas la reine de la journée, si vous êtes du 1er décan tout particulièrement. En ce qui concerne le 3ème, il risque d'y avoir du grabuge à cause de la dissonance entre Vénus et Mars qui s'installe jusqu'au 17 novembre. Vous serez en désaccord avec votre partenaire ou un proche.

Sagittaire

Tout va bien ! L'avenir vous semble lumineux et les perspectives pour ce dimanche sont agréables. Mais évitez de vous croire tout-puissant 1er décan. C'est en effet ce que produit la conjonction qui se prépare entre votre Soleil et Jupiter ; vous vous sentirez supérieur aux autres, probablement pour une bonne raison, mais comme vous exagérez toujours tout ! Heureusement, Saturne dans votre secteur d'argent devrait vous inciter à rester raisonnable, au moins dans ce domaine.

Capricorne

La dissonance Lune/Saturne d'aujourd'hui risque de créer de la tristesse parce que quelqu'un vous manque, mais vous pouvez aussi vous sentir très fatigué. Saturne est quand même conjointe à votre Soleil (1er décan) et en-dehors des événements que cela peut créer, il y a toujours une sensation d'épuisement. Évidemment, si vous avez attrapé la grippe ou quelque chose de ce genre, et que vous avez de la fièvre, c'est tout à fait normal que vous ayez perdu de vos forces.

Verseau

Lune et Mercure sont en phase avec vous, alors vous n'aurez pas une idée mais une bonne dizaine qui devront passer l'épreuve de la nuit pour être valables. Vous ne manquez jamais d'idées, souvent elles sont irréalisables, utopiques, aussi dormir dessus est une bonne chose car le lendemain matin vous prenez la mesure de ces idées et si elles ont tenu le coup, c'est qu'elles sont valables. L'amitié pourrait également être la pépite de ce dimanche.

Poissons

Sensible à la mésentente Lune/Saturne, vous vous poserez des questions pendant des heures sur votre argent et comment en gagner plus sans travailler plus. Souvent, les Poissons n'aiment pas trop leur travail, il est essentiellement alimentaire... Si c'est votre cas, vous gagnez le minimum mais vous pouvez changer les choses. N'avez-vous pas un hobby, une passion, quelque chose que vous pourriez apprendre et dont vous feriez un métier qui vous rapporterait davantage ?